На Сахалине начнётся строительство Западного объезда города Южно-Сахалинска

В островном регионе начнется строительство Западного объезда города Южно-Сахалинска. Эта дорога в обход административного центра региона свяжет трассы Южно-Сахалинск – Холмск, Южно-Сахалинск – Корсаков, Южно-Сахалинск – Оха и поможет вывести за пределы города грузовой транспорт.

Сегодня почти половина населения Сахалинской области (по данным Росстата, составляет 457 тыс. человек) проживает в Южно-Сахалинске и окрестностях. Поэтому проект создания Западного объезда крайне актуален. Его реализация позволит разгрузить городские маршруты от большегрузов, снизить количество транспортных заторов на въездах и выездах в стороны юга и севера Сахалина и, конечно, улучшит экологическую обстановку.

На перекрестке направлений

I этапом проекта предусматривается строительство участка протяженностью 23,7 км, соединяющего трассы Южно-Сахалинск – Холмск и Южно-Сахалинск – Оха (от села Троицкое до села Березняки). Уже разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы.

Власти Сахалина уже заручились поддержкой и Росавтодора. Глава Федерального дорожного агентства Роман Новиков подчеркнул, что с увеличением числа новых микрорайонов в Южно-Сахалинске возрастает и нагрузка на транспортную сеть, поэтому подобные инфраструктурные проекты имеют особое значение. По его словам, строительство Западного объезда повысит пропускную способность улично-дорожной сети города, в принципе выведет транзитный транспорт за его пределы, что положительным образом скажется на экологической обстановке городской среды.

«Также в ближайшие 5 лет в соответствии с программой по развитию федеральных дорог Сахалинской области планируется провести капитальный ремонт 8 объектов общей протяженностью 58,6 км», – сообщил руководитель Росавтодора.

Еще один важный объект инфраструктурного развития на юге острова – модернизация трассы Южно-Сахалинск – Корсаков. По проекту здесь предусмотрено расширение проезжей части с 2 до 4 полос, а также обустройство разделительной полосы. Все это позволит разделить автомобильные потоки, увеличить пропускную способность и одновременно повысить безопасность движения.

Сопряжение с железной дорогой

Появление новой автодороги в районе Южно-Сахалинска предусматривает дальнейшее развитие сопутствующей инфраструктуры, в частности речь идет о новых транспортно-пересадочных узлах на стыке с железнодорожным транспортом.

В 2024 году поезда пригородного сообщения и дальнего следования на Сахалине перевезли 786,5 тыс. пассажиров или на 12,4% больше, чем годом ранее. При этом наибольший прирост пассажиропотока произошел на маршрутах Южно-Сахалинской агломерации: услугами железной дороги воспользовались почти 249 тыс. человек (+44,1% к 2023 году).

«В регионе реализуется стратегический проект «Железная дорога как городской транспорт», благодаря которому ранее был обновлен подвижной состав и расширена маршрутная сеть, а в этом году продолжится модернизация инфраструктуры. В результате пригородные поезда становятся все более удобным и комфортным способом передвижения», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

Между тем сдерживающим фактором является ситуация с подвижным составом. Прежде на Сахалин поступали рельсовые автобусы РА-3 «Орлан» (название им, кстати, дали сахалинцы). Однако после 2022 года их производство прекращено.



Сейчас ведется разработка подобной техники, а закрывать потребности Сахалина пока предусматривается отчасти за счет рельсовых автобусов предыдущих серий. Так, в конце прошлого года в регион поступил один РА-2.

«Мы договорились с ОАО «РЖД» о поставке в регион еще одного рельсобуса. Он выйдет на линию после техобслуживания и других обязательных процедур», – проинформировал М. Жоголев.

Автор: Павел Белов