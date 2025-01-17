На первом участке второй линии казанского метро откроют четыре станции

Строительство первого участка второй линии метрополитена пройдет в Приволжском районе Казани. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

В целом вторая линия Казанского метро свяжет пять районов столицы Татарстана, в том числе Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский. Первый участок, одобренный экспертами, пройдет от станции «Улица Юлиуса Фучика» до станции «Улица Академика Сахарова». Между ними будут еще две станции - «10-й микрорайон» и «100-летие ТАССР».

Длина каждой из станционных платформ составит 105 м. Общая строительная длина участка первой линии в двухпутном исполнении достигнет 5,75 км. Протяженность соединительной ветки - 0,361 км. Провозная способность проектируемой линии Казанского метро учтена в объеме 13,3 тыс. человек в час на расчетный срок эксплуатации. Пропускная способность для подвижного состава – 30 пар поездов в час.

Застройщик - Государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан»

Генеральный проектировщик - Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан «Головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма «Татинвестгражданпроект»»