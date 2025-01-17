Стройка трассы Владивосток - Находка - порт Восточный возобновлена после выделения финансирования

ООО "Трансстроймеханизация" (Москва) возобновило работы по строительству скоростной автодороги Владивосток - Находка - порт Восточный в Приморском крае, сообщила пресс-служба краевого правительства.

"Поступившее из федерального и краевого бюджетов финансирование позволило строителям продолжить работы по возведению дороги Владивосток - Находка - порт Восточный на участке до села Царёвка в Шкотовском округе", - приводится в сообщении комментарий министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморья.

Запуск движения на новом участке (третий этап строительства - ИФ) запланирован в четвертом квартале 2026 года. В настоящее время ведется устройство инженерной защиты земляного полотна.

"В трехлетнем бюджете предусмотрены деньги на ее (автодороги - ИФ) завершение. Перед нами стоит задача по запуску движения, которую вполне можно осуществить в течение полутора лет, то есть открыть движение к концу 2026 года. Скоростная трасса имеет большое значение для работы морских портов, а также для туристической отрасли", - сказал губернатор Приморья Олег Кожемяко, слова которого приводит пресс-служба.

Ранее сообщалось, что "Трансстроймеханизация" в июне 2023 года завершило строительство первого участка автодороги Владивосток - Находка - порт Восточный. Средняя скорость движения по участку - 110 км в час. Участок дороги до города Большой Камень (второй этап) был достроен в 2024 году.

"Четвертым этапом станет участок в обход Большого Камня, который планируется построить на условиях государственно-частного партнерства и сделать проезд по ней платным для большегрузных автомобилей. Пятым этапом станет обход Фокино", - говорится в сообщении пресс-службы краевого правительства.

"Трансстроймеханизация" - один из крупнейших участников рынка инфраструктурного строительства в РФ. Входит в дивизион "Дороги и мосты" холдинга "Нацпроектстрой". На сайте компании указано, что она выступала подрядчиком при строительстве скоростных автодорог Москва - Санкт-Петербург и Казань-Екатеринбург (на участке Дюртюли-Ачит в Пермском крае), а также других объектов.