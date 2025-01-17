Врио губернатора Ростовской области и глава «Россети Юг» обсудили перспективы развития электросетевого комплекса региона

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и генеральный директор компании «Россети Юг» Алексей Рыбин в рамках первой рабочей встречи обсудили повышение надежности электроснабжения и прохождение зимнего периода в регионе.

К отопительному сезону специалисты филиала «Россети Юг» – «Ростовэнерго» подготовились заранее, выполнив весь комплекс мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту энергооборудования.

Глава «Россети Юг» Алексей Рыбин отметил, что серьезных нарушений электроснабжения с начала осенне-зимнего периода в Ростовской области не зафиксировано. Для бесперебойного обеспечения электроэнергий потребителей и на случай проведения восстановительных работ в постоянной готовности находятся почти 240 бригад «Ростовэнерго» в составе свыше 1,4 тыс. человек и более 500 единиц специальной техники.

«Пока погода нас балует, но готовность сил и средств должна быть обеспечена», – отметил Юрий Слюсарь.

В ходе встречи врио губернатора подчеркнул, что для донского региона важно повышать надежность электросетевого комплекса. «Россети Юг» уже разработали проект Программы повышения надежности на 2025-2029 годы. Она предусматривает масштабную реконструкцию энергообъектов, строительство подстанций и линий электропередачи, ввод новых энергетических мощностей, приобретение автотранспорта и спецтехники. Программа проходит согласование в федеральных органах власти.