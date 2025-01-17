Филиал ПАО «Россети» провел диагностику более 10 тыс. км ЛЭП на юге страны

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Юга в 2024 году выполнил тепловизионный контроль 160 магистральных линий электропередачи, расположенных во всех 15 регионах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Общая протяженность обследуемых участков составила более 10 тыс. км. Работы позволили своевременно выявить скрытые дефекты элементов ЛЭП, которые энергетики устранили в рамках ремонтной кампании, предупредив риск возникновения технологических нарушений.

Особое внимание уделялось ЛЭП, расположенным в районах с высокими рисками гололедообразования, а также транзитам сверхвысокого класса напряжения 500 кВ. В частности, были тщательно обследованы линии, участвующие в выдаче мощности Ростовской АЭС и Ставропольской ГРЭС, обеспечивающие межсистемные связи.

Работы проведены с использованием тепловизоров – устройств инфракрасного контроля с высокой чувствительностью, которые способны фиксировать малейшие изменения температуры на расстоянии от объекта. Это особенно важно при диагностике элементов опор магистральных ЛЭП, расположенных на значительной высоте – 25 м и более.