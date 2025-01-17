Марат Хуснуллин: Семь новых участников СЭЗ построят на территории новых регионов почти 171 тыс. кв. м жилья

В воссоединённых регионах увеличиваются объёмы строительства нового жилья. Многие инвесторы принимают решение реализовывать свои проекты, воспользовавшись льготами и преференциями, которые предоставляет свободная экономическая зона. Так, ещё семь застройщиков получили статус участника СЭЗ. Их общий инвестиционный портфель составляет почти 9,7 млрд рублей. Они планируют реализовать свои проекты в ДНР, ЛНР и Херсонской области, построив до конца 2029 года 170,9 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Новые регионы подключились к работе по нацпроекту “Инфраструктура для жизни„, который предусматривает комплексное развитие территорий, включая улучшение жилищных условий, а для этого у нас есть в том числе и программа жилищного строительства. Дополнительным стимулом для принятия застройщиками решения заходить со своими проектами в Донбасс и Новороссию стала свободная экономическая зона. Только за последний месяц участниками СЭЗ стали пять строительных компаний из ЛНР и по одной – из ДНР и Херсонской области. В течение пяти лет они запланировали возведение 22 многоквартирных домов, в которых будет порядка 3,2 тыс. квартир», – рассказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер также отметил, что вступление в свободную экономическую зону позволяет получать земельные участки в аренду у ППК «Фонд развития территорий» на льготных условиях из сформированного банка земельных участков.

«Среди новых участников СЭЗ два самых крупных проекта реализуют застройщики в Луганской Народной Республике. В её столице одна компания построит шесть многоквартирных домов в три очереди до марта 2029 года. Вторая построит в Алчевске ЖК “Металлург„: восемь домов в три очереди. В Херсонской области застройщик запланировал к строительству четыре дома в Скадовске. Всего ФРТ внёс в единый реестр участников СЭЗ 24 компании, инвестпроектами которых предусмотрено строительство 618 тыс. кв. м», – добавил генеральный директор публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

Регулятором СЭЗ выступает Минстрой России, Фонд развития территорий – управляющая компания.