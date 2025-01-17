«Россети Московский регион» выдали дополнительную мощность поликлинике в Наро-Фоминском городском округе

Филиал компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» в рамках договора на технологическое присоединение дополнительно выдал 258 кВт мощности для поликлиники ГБУЗ МО «Наро-Фоминская больница», которая расположена в селе Петровское Наро-Фоминского городского округа.

Ранее выданная мощность медицинского объекта составляла 50 кВт, а в настоящий момент доведена до 308 кВт. Для подачи напряжения специалисты компании построили комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) 10/0,4 кВ с установленным трансформатором 400 кВА. В новой КТП смонтирован измерительный комплекс. Так же был проложен участок кабельной линии 10 кВ общей протяженностью 200 метров, из них методом горизонтально направленного бурения проложено 40 метров кабеля. Помимо этого, на ВЛ 10 кВ энергетики смонтировали автоматический пункт секционирования, который при технологическом нарушении отключает поврежденный участок ЛЭП, сохраняя при этом электроснабжение основной массы потребителей. Источник питания медицинского учреждения – подстанция 110 кВ «Селятино».

В больнице завершен капитальный ремонт здания. Здесь ежедневно получают медицинскую помощь более 1300 пациентов. Ремонт выполнен по госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья», в рамках которой медучреждения приводят к единому современному стандарту. Дополнительная мощность необходима для развития медицинского учреждения и установки современного оборудования.