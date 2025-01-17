«Россети Северный Кавказ» на 4 центрах питания в Кабардино-Балкарии установили российские современные выключатели

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» в 2024 году отремонтировали распределительные устройства на центрах питания, в том числе заменили 54 устаревших масляных выключателя на современные экологичные вакуумные.

На реализацию технических мероприятий, предусмотренных Программой технического обслуживания и ремонта, направлено более 67 млн рублей.

Новое коммутационное оборудование отечественного производства установлено на четырех подстанциях: 110 кВ «Нарткала», 35 кВ «Куркужин», «Залукодес», «Старый Урух». Суммарно энергообъекты обеспечивают электроэнергией более 35 тысяч жителей и 56 социально значимых учреждений в 14 населенных пунктах Баксанского, Зольского и Лескенского районов.

Кроме того, работы по замене выключателей проведены на шести распределительных устройств, предназначенных для приема и распределения электрической энергии между отдельными потребителями без преобразования и трансформации. От стабильной работы данного оборудования зависит надежное электроснабжение почти 83 тысяч жителей города Нальчика и селения Куба и 87 расположенных здесь социально значимых объектов.

Вакуумные выключатели отличаются высокой скоростью работы и механической прочностью. Они пожаробезопасны из-за отсутствия легковоспламеняющихся материалов, экологичны (не выбрасывают в окружающую среду газы и масло), просты в эксплуатации и имеют длительный срок службы.

На энергообъектах выключателям отведена важная роль: включение и отключение участков электрической сети под рабочим током нагрузки, а в случае перегруза и коротких замыканий – для автоматического отключения цепей.