Улицу Валерия Гаврилина на Парнасе продлят почти на 600 метров
17 янв. 2025, 15:45
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Улицу Валерия Гаврилина на Парнасе продлят на 570 метров. Соответствующий документ о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории опубликовал комитет по градостроительству и архитектуре (КГА).
Новый участок протянут до улицы Шишкина. В проекте для магистрали предусмотрели от двух до четырех полос движения шириной по 3,5 метра.
В этом же документе отмечается, что вдоль соседней Заречной улицы построят трамвайную линию. Полностью документацию подготовят до 27 декабря 2025 года, предложение по проектам планировки КГА будет принимать до 27 марта включительно.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на проектирование площадки Особой экономической зоны «Парнас» власти Санкт-Петербурга готовы выделить 94,3 млн рублей.
Андрей Маркелов
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