Энергетики «Россети Урал» повысили надежность электроснабжения жителей юга Челябинской области

Специалисты Магнитогорских электрических сетей челябинского филиала ПАО «Россети Урал» завершили модернизацию системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях 110/10 кВ «Обручевская» и «Измайловская» в Кизильском районе и ПС 110/10 кВ «Георгиевская» в Брединском районе, обеспечив качественно новый уровень мониторинга и управления тремя ключевыми центрами питания на юге Челябинской области. В результате повысилась надежность электроснабжения порядка 40 тысяч жителей Брединского и Кизильского районов Челябинской области.

В ходе работ энергетики «Россети Урал» установили на подстанциях программно-технические комплексы, предназначенные для сбора, обработки и передачи информации. Данные комплексы отечественного производства на микропроцессорной базе позволяют существенно повысить качество управления энергообъектом, в том числе непрерывного дистанционного контроля и передачи в режиме реального времени всех необходимых параметров работы. ССПИ обеспечивают надежность и безопасность эксплуатации и обслуживания электротехнического оборудования и, благодаря удаленному мониторингу работы, минимизируют влияние человеческого фактора.

Все работы выполнены в рамках реализации инвестиционной программы филиала ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго». Сумма средств, направленных компанией на эти цели, составила более 121 миллиона рублей.