Немецкие 50Hertz и TenneT получили разрешение на строительство еще двух участков HVDC-соединения SuedOstLink совокупной протяженностью 129 км

час назад
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
АО СО ЕЭС
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Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur, BNetzA) – отраслевой регулятор Германии – выдало системным операторам 50Hertz и TenneT, являющимся партнерами по проекту SuedOstLink*, решения об утверждении плана строительства двух подземных участков HVDC соединения SuedOstLink: участка B протяженностью 84 км между Айзенбергом и Гефеллем через Тюрингию и Саксонию и участка D3a протяженностью 45 км между Пфаттером и автомагистралью A92 – точке подключения SuedOstLink к электрической сети в районе Изара.

Это первое разрешение на строительство участка SuedOstLink в той части соединения, за сооружение которой отвечает 50Hertz, и четвертое в зоне ответственности TenneT**. 50Hertz курирует строительство северной части SuedOstLink, проходящей через Саксонию-Анхальт, Тюрингию и Саксонию, а TenneT курирует строительство южной части SuedOstLink в Баварии. На сегодняшний день получены разрешения на строительство в общей сложности 215 км HVDC соединения SuedOstLink.

Официальные сайты 50Hertz, TenneT http://www.50hertz.com, https://www.tennet.eu

* HVDC соединение ±525 кВ пропускной способностью 2 ГВт состоит из 2-х частей: часть 5 – от Вольмирштедта в федеральной земле Саксония-Анхальт до точки подключения к сети ISAR возле Ландсхута в федеральной земле Бавария, часть 5a – от области Кляйн Роган возле Шверина в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания до ISAR. Целью строительства SuedOstLink является передача электроэнергии, вырабатываемой ВЭС на севере и востоке Германии, в промышленные районы с высоким потреблением на юге страны и в обратном направлении от баварских СЭС северным потребителям. Проект 5 планируется ввести в эксплуатацию в 2027 г., проект 5a – в 2030 г.

** Всего TenneT отвечает за строительство шести участков SuedOstLink.

 

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