«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией фельдшерско-акушерский пункт в Ломоносовском районе Ленинградской области

Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили 30 кВт мощности фельдшерско-акушерскому пункту в деревне Низино в Ломоносовском районе Ленинградской области. Источник электроснабжения – подстанция 110 кВ «Петродворец». Подача электроэнергии осуществляется по сетям 0,4 кВ. Энергетики построили воздушную линию электропередачи 0,4 кВ и смонтировали систему учета электроэнергии.

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) – ближайшее для сельских жителей медицинское учреждение, в которое они могут обратиться за медицинской помощью. Представляет собой структурное подразделение врачебных амбулаторий, больниц сестринского ухода, участковых больниц. ФАП организуется в селениях с числом жителей ≥ 700 человек и расстоянием от 3-5 км до ближайшей лечебно-профилактической организации.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на технологическое присоединение можно не выходя из дома: на ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».