«Россети Московский регион» выдали дополнительную мощность Сухаревской подстанции скорой медицинской помощи
Филиал компании «Россети Московский регион» – «Северные электрические сети» увеличил мощность электроснабжения новой подстанции скорой медицинской помощи на 5 бригад в деревне Сухарево городского округа Мытищи.
Энергетики обеспечили выдачу 107 кВт дополнительной мощности к ранее выделенным 130 кВт. Суммарная мощность составила 237 кВт.
В рамках договора технологического присоединения специалисты Мытищинского района электрических сетей построили двухтрансформаторную подстанцию суммарной мощностью 500 кВА, проложили 100 метров кабельной линии 6 кВ и установили два линейных разъединителя 6 кВ.
Основной источник питания медицинского учреждения – подстанция 110 кВ «Луговая», резервный - подстанция 35 кВ «Катуар».
Сухаревская подстанция скорой медицинской помощи включена в государственную программу Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Благодаря строительству учреждения здравоохранения повышена доступность скорой медицинской помощи для жителей северной части Мытищ и южной части Дмитровского городского округа.