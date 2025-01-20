«Россети Московский регион» выдали дополнительную мощность Сухаревской подстанции скорой медицинской помощи

ТЭЦ и ГРЭС СГК Красноярского края произвели в 2024 году 17 млрд кВт*ч электроэнергии, превысив показатель прошлого года на 2,3 млрд кВт*ч. Наибольший прирост пришелся на Назаровскую ГРЭС и Красноярскую ГРЭС-2. Увеличение выработки на этих станциях составило 23% и 27%, соответственно. На показатели производительности повлияли низкая водность рек Ангаро-Енисейского каскада во второй половин...