«Россети Московский регион» заменили трансформаторы на более мощные для надежного электроснабжения жителей г.о. Истра

Филиал компании «Россети Московский регион» – «Западные электрические сети» в целях повышения надежного электроснабжения жителей коттеджного посёлка «Дольче Вита» городского округа Истра в существующих комплектных трансформаторных подстанциях (КТП) № 3080 и № 3082 заменили два трансформатора 630 кВА на более мощные, по 1000 кВА каждый.

От данных КТП запитано более 400 земельных участков КП «Дольче Вита», большое количество жителей проживают здесь круглый год.

Трансформаторные подстанции – одно из важнейших звеньев системы электроснабжения. Благодаря им обеспечивается передача электроэнергии в жилые дома, на социально значимые объекты, а также важным объектам инфраструктуры населенных пунктов.

Своевременно и в полном объеме выполненный комплекс мероприятий позволит обеспечить бесперебойное функционирование электросетевого комплекса, качественное и надёжное электроснабжение потребителей городского округа.