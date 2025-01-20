«Россети» создали инфраструктуру для промышленного кластера в Усть-Куте

«Россети» завершили масштабный проект на севере Иркутской области для электроснабжения новых производств. Обеспечена возможность наращивания в перспективе мощности подстанции 220 кВ «Рассолы» Иркутской нефтяной компании до 65 МВт. В проекте задействована сетевая инфраструктура, построенная в рамках электроснабжения Восточного полигона железных дорог. Объем вложений составил 7,5 млрд рублей.

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири провел работы на подстанции 500 кВ «Усть-Кут». Специалисты установили современное силовое оборудование, что позволило увеличить трансформаторную мощность питающего центра вдвое – до 1002 МВА. Энергообъект, входящий в Северо-Байкальское энергетическое кольцо, задействован в электроснабжении БАМа и Транссиба, а также крупнейших проектов по промышленному освоению Восточной Сибири.

Также модернизирован энерготранзит «Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №2» с переводом его на более высокий класс напряжения – 500 кВ, что значительно увеличило пропускную способность сети, построены заходы линий электропередачи 220 кВ на сетевую инфраструктуру потребителя.

Кластер в Усть-Кутском районе создает Иркутская нефтяная компания (ООО «ИНК») – один из независимых производителей углеводородного сырья в России. В 2020 году «Россети» обеспечили технологическое присоединение к сети строительных площадок Иркутского завода полимеров, который будет выпускать до 650 тыс. тонн полиэтилена в год.

Реализация проекта станет импульсом развития Иркутской области. Всего будет создано более 2 тыс. рабочих мест.



