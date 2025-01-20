«Саратовские РС» реконструировали оборудование на 4 подстанциях

Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» заменили 30 единиц электросетевого оборудования на подстанциях (ПС) 35 и 110 кВ «Рукополь», «Милорадовка», «Ивановка» и «Привет» в Краснопартизанском, Балаковском и Духовницком районах.

Подстанции обеспечивают электроэнергией 1 поселок и 7 сел с населением более 3 тыс. человек. В населенных пунктах работают 4 фельдшерско-акушерских пункта и 3 школы.

Энергетики сменили 9 вентильных разрядников 35 кВ на ПС 35/10 кВ «Рукополь» и 110/35/10 кВ «Милорадовка» на ограничители перенапряжения (ОПН). На «Милорадовке» установили и 3 новых ОПН 110 кВ. Оборудование защищает электрические сети от перенапряжений. Его преимущества в простоте конструкции, высокой надежности, стойкости изолирующего корпуса к внешнему загрязнению, меньшие габариты и масса.

Маслонаполненным высоковольтным вводам баковых выключателей 110 кВ на ПС 110/10 кВ «Ивановка» и «Привет» пришли на смену аналоги с твердотельной изоляцией. На ПС «Привет» смонтированы еще и твердотельные вводы на силовом трансформаторе Т-2. Этот тип оборудования служит для изоляции проводников, по которым проходит электрический ток высокого напряжения поступает в выключатели и силовые трансформаторы. Твердотельным вводам присущие высокая термическая и механическая стойкость, меньшие диэлектрические потери, риски возгорания и расходы на эксплуатацию.

Работы на подстанциях выполнены в рамках реализации инвестиционной программы «Саратовских распределительных сетей» на 2024 год. Реконструкция повысила устойчивость работы подстанций и электроснабжения потребителей.