EL-Комитет НОПСМ: По итогам проверки начата претензионная работа с продавцом и производителем

В рамках усиления контроля над качеством кабельной продукции EL-Комитет НОПСМ провел мониторинг на маркетплейсах. В августе 2024 года на платформе Озон был приобретен кабель торговой марки "Стинкабель" производства компании "Биконнект". При технических испытаниях выявлены значительные отклонения от стандартов ГОСТ:

Толщина изоляции ТПЖ занижена на 21,7%;

Толщина оболочки из ПВХ занижена на 12,8%;

Превышено допустимое значение электрического сопротивления на 3,3%.

По результатам испытаний была организована претензионная работа как с продавцом некачественного кабеля, так и с его производителем. К разбирательству по данному факту активно подключились территориальные подразделения Роспотребнадзора и Росстандарта: продавцу на маркетплейсе ОЗОН (Магазин ZUBAIR, ИП Зубайраев М.А.) объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований Федерального закона № 184-ФЗ, а в отношении производителя (ООО «Биконнект») ЦМТУ Росстандарта в ближайшие дни начнет проверку.

За последние два года организация протестировала шесть образцов кабелей "Биконнект" и "Стинкабель", ни один из которых не соответствовал требованиям ГОСТ. У производителя отсутствуют действующие сертификаты соответствия, продукция реализуется с использованием сомнительного киргизского сертификата.

О результатах расследования будет сообщено дополнительно.