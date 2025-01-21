Электростанции Красноярского края увеличили выработку электроэнергии более чем на 15%

ТЭЦ и ГРЭС СГК Красноярского края произвели в 2024 году 17 млрд кВт*ч электроэнергии, превысив показатель прошлого года на 2,3 млрд кВт*ч. Наибольший прирост пришелся на Назаровскую ГРЭС и Красноярскую ГРЭС-2. Увеличение выработки на этих станциях составило 23% и 27%, соответственно.

На показатели производительности повлияли низкая водность рек Ангаро-Енисейского каскада во второй половине 2024 года и рост потребления электроэнергии за счет развития российской промышленности.

Стоит отметить, в условиях повышенных объемов выработки электроэнергии, все предприятия СГК выполняли свои производственные программы, надежно обеспечивая потребителей тепловой и электрической энергией, продолжая реализацию инвестиционных программ, в том числе экологических.

Повышение загрузки ТЭЦ и ГРЭС в маловодные годы подчеркивает высокую сбалансированность энергосистемы Красноярского края по источникам генерации, ее развитие с учетом интересов потребителей и темпов экономики.