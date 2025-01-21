Энергетики обеспечили надежность электроснабжения более тысячи жителей и СЗО п. Крюково

Специалисты «Мособлэнерго» завершили капитальный ремонт трансформаторной подстанции в п. Крюково г. о. Чехов, расположенной на ул. Зеленой. Работы выполнены в целях обеспечения надежного электроснабжения более тысячи жителей и ряда социально значимых организаций.

В электроустановке ТП-2 заменили оборудование распределительного устройства РУ-0,4 кВ. Смонтировали 11 панелей ЩО-70 вместо исчерпавших свой срок эксплуатации. Также заменили силовой трансформатор Т-2 мощностью 630 кВА на новый трансформатор с аналогичной мощностью. Работы выполнены для обеспечения надёжности электроснабжения и улучшения качества напряжения 13 многоквартирных жилых домов, частного сектора на улицах Зеленой, Сельской, Новой, Садовой, а также учебного корпуса и дошкольного отделения Новобытовской школы, амбулатории, библиотеки, газораспределительного пункта, канализационно-насосной станции, СНТ «Вертикаль».

Всего в 2024 году в г. о. Чехов отремонтировано 5,17 км кабельно-воздушных сетей, выполнен ремонт оборудования 17 трансформаторных подстанций и пять зданий ТП. А также выполнена расчистка 1,5 га от древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне ЛЭП.