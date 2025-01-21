Энергетики повысили качество электроснабжения пяти артезианских скважин в поселке совхоза «Раменское»

Специалисты «Мособлэнерго» в январе этого года провели работы по повышению надежности электроснабжения пяти артезианских скважин в поселке совхоза «Раменское».

Специалисты компании в рамках текущей эксплуатации в подстанции ТП-149, питающей объект, заменили коммутационный аппарат, который исчерпал свой ресурс эксплуатации, на новое оборудование в распределительном устройстве РУ-10 кВ. Проведенные работы позволят обеспечить стабильную работу гидротехнических сооружений.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.