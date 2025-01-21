Модернизацию «Адмиралтейских верфей» в Петербурге оценили в 15 млрд рублей

Общий объём инвестиций в модернизацию "Адмиралтейских верфей" составит около 15 млрд рублей, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в материнской ОСК.

Перестройка верфи стартует в 2025 году, она займёт 3–5 лет.

Проектная документация в данный момент находится на рассмотрении "Главгосэкспертизы", в качестве источников финансирования предполагается использовать кредитные и собственные средства верфи, утверждает собеседник издания.

Другой источник говорит, что "Адмиралтейскую верфь" готовят для арктических танкеров.

"Работы займут около пяти лет и позволят верфи строить одновременно несколько танкеров типа Aframax (дедвейт 80 тыс.–120 тыс. тонн), предназначенных для перевозки нефти в том числе по Северному морскому пути (СМП). Другой источник называет более короткие сроки модернизации — на уровне трёх лет, с завершением в 2028 году", — отмечается в публикации.

По данным издания, инвестпроект станет "одним из первых для корпорации после передачи в управление банку ВТБ".

Осенью прошлого года модернизацию "Адмиралтейских верфей" в Смольном оценивали в 1,7 млрд рублей. Проект разработан ООО "ЭМС Инжиниринг" и включает три этапа работ.

На первом предполагается построить две трансформаторные подстанции, склад, насосную станцию и несколько секций глубоководной достроечной набережной. В рамках второго этапа планируется завершить стройку набережной и возвести ещё ряд подстанций. Третий этап подразумевает снос двух насосных станций и оборудование площадки для стапельной сборки.

В декабре прошлого года часть сотрудников Адмиралтейских верфей отправили в простой с выплатой двух третей зарплаты. Руководство предприятия пошло на эту меру в связи со снижением объёмов производства и отсутствием финансирования по некоторым заказам.

В 2025 году может начаться и модернизация Северной верфи. Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) уже приступила к проектированию, которое планируется завершить в первом полугодии 2025-го. Гендиректор ОСК Андрей Пучков говорил, что сумма вложений измеряется сотнями миллиардов рублей, если отталкиваться от опыта судоверфи "Звезда" и НОВАТЭКа.

Глава банка ВТБ и председатель совета директоров ОСК Андрей Костин в минувшем декабре отмечал, что в проекты модернизации верфей ОСК в Петербурге и развития судостроения в Приморье потребуется инвестировать порядка 500–750 млрд рублей.