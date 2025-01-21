Нижегородская область намерена в 2026 году завершить программу модернизации горэлектротранспорта

Нижегородская область планирует в 2026 году полностью завершить программу модернизации городского электротранспорта, сообщил журналистам губернатор региона Глеб Никитин.

Реализацию программы губернатор во вторник обсудил с вице-премьером РФ Дмитрием Григоренко, который совершает рабочую поездку в Нижний Новгород.

Глава региона отметил, что 120 электробусов, которые по программе были поставлены в Нижний Новгород, это - "значительная часть федеральной программы в целом".

"Трамваев у нас вышло 72 на линии - это где-то около половины старого парка. Новых же трамваев с учетом увеличения их количества, снижения интервальности движения и увеличения маршрутов, мы хотим, чтобы было 170. Сейчас - 72, осталось - еще 100. Мы по программе планируем закончить поставку уже в этом году, но, может быть, какой-то остаток останется на следующий год в связи с тем, что именно в 2026 году мы хотим завершить полностью перекладку трамвайных путей", - сказал Никитин.

Он также сообщил, что в Нижнем Новгороде уже переложили больше половины всех трамвайных путей. Работы в верхней части города планируется завершить до конца 2025 года, еще часть работ останется на 2026 год в нижней части Нижнего Новгорода.

"В 2026 году будет полностью завершена реформа всей системы электродвижения в части трамваев и электробусов. Для электробусов также было установлено 53 зарядные станции, были реконструированы и заменены подстанции. Эта работа будет продолжена, то есть, полностью весь электротранспорт будет заменен", - заявил Никитин.

Григоренко напомнил, что программа развития городского электротранспорта реализуется в 10 регионах. По его словам, на сегодняшний день в регионы уже поставлено 286 электробусов, и они вышли на линии.

Как сообщалось, в 2023 году премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 86,5 млрд рублей на реализацию проектов в десяти регионах в 2023-2025 годах, связанных с комплексным развитием городского электрического транспорта. В частности Нижегородской области на развитие городского электротранспорта было выделено более 19,9 млрд рублей.

В сентябре 2022 года правительство Нижегородской области заключило с ООО "Экологические проекты" концессионное соглашение по модернизации электротранспорта Нижнего Новгорода. Объем финансирования программы оценивался более чем в 50 млрд рублей, где 35 млрд рублей - средства концессионера, рассчитывающего на привлечение льготного займа от ВЭБ.РФ; 15,1 млрд рублей - безвозмездная субсидия (4% средства бюджета Нижегородской области и 96% - федерального бюджета).

В 2023 году ООО "Оператор электродвижения" (бренд Hyper) установило в двух депо Нижнего Новгорода 44 зарядные станции для ночной зарядки электробусов с батареями большой емкости, а также более 100 быстрых (мощностью не менее 150 кВт) зарядных станций для электромобилей на территории региона.