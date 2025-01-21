Согласована планировочная документация для строительства и реконструкции дорог на юге Петербурга

Развитие транспортной инфраструктуры Колпинского и Фрунзенского районов Санкт-Петербурга рассмотрели на рабочем совещании губернатора города Александра Беглова с членами правительства Петербурга 20 января. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В ходе совещания была утверждена планировочная документация для строительства и реконструкции двух автодорог, а также одобрен проект строительства дороги. Так, в Колпинском районе утвержден проект планировки территории для реконструкции улицы Володарского в поселке Петро-Славянка в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга». Здесь предусмотрены шумозащитные мероприятия. Реконструкция улицы повысит доступность жилого квартала, расположенного рядом с железной дорогой. Кроме того, одобрен проект строительства двухполосной автодороги длиной почти 700 метров, которая соединит Понтонную улицу и Новое Колпинское городское кладбище. На подъезде предусмотрено устройство разворотного кольца, остановки, трансформаторной подстанции и очистных сооружений.

Во Фрунзенском районе построят улицу от Лиговского проспекта до Северного железнодорожного полукольца – для размещения объекта также утвержден проект планировки территории. Здесь запланировано строительство четырехполосной дороги длиной около 1 км с тротуарами, остановками общественного транспорта и велодорожкой. Объект спроектирует и построит инвестор, после чего передаст городу.

Добавим, во Фрунзенском районе Петербурга планируют реконструировать Балканскую улицу: для проведения работ в конце 2024 года одобрили проект планировки и межевания территории.