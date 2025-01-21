В Екатеринбурге построят фабрику по производству микрочипов

К концу 2026 года в Новокольцовском районе Екатеринбурга построят фабрику по производству микрочипов. Предприятие, которое получило название «Карат», разместится на площади 15 тыс. кв. м на территории второй очереди технопарка «Космос» — планируется, что там внедрят разработки учебно-научного центра «Микроэлектроника», который создают в расположенном рядом кампусе Уральского федерального университета.

Договор о создании фабрики на прошлой неделе подписали Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) и Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь».

«Реализация проекта станет знаковым этапом по внедрению в промышленную апробацию и производство научных результатов учебно-научного центра „Микроэлектроника“, создаваемого в кампусе УрФУ. Технологическая и кадровая специализация центра — СВЧ-микроэлектроника, — написал в своем телеграм-канале гендиректор КРСУ, выпускник радиофака УПИ (ныне ИРИТ-РтФ УрФУ) Андрей Мисюра. — Таким образом, в Свердловской области появится единый научно-производственной кластер, который обеспечит подготовку кадров, разработку и серийное производство уральских микрочипов».

Он подчеркнул, что микрочипы будут создаваться на основе российских технологий, что станет значимым шагом для региона и всей страны к достижению импортонезависимости и технологического суверенитета.

Предприятие займется полным циклом производства микрочипов: выращиванием и нарезкой кристаллов, проведением испытаний и корпусированием чипов. На территории фабрики также разместится центр проектирования кристаллов.

Научно-производственную экосистему «Космос» в микрорайоне Новокольцовский начали создавать в 2023 году. В его первую очередь войдет трехэтажное здание площадью 15 тыс. кв. м с площадками под тяжелый станочный парк, офисами для программистов и ИТ-специалистов и лабораторными помещениями для микроэлектроники. Его планируют сдать в конце 2025 года. На полную производственную мощность технопарк и индустриальный парк должны выйти в 2030-2031 годах.

Новый студенческий городок УрФУ, включающий пять общежитий, стадион, общественный и медицинский центры, возводится в Екатеринбурге по федеральному проекту «Создание сети современных кампусов» в рамках национальных проектов России (нацпроект «Молодежь и дети»).

Дмитрий Бенеманский