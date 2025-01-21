Золоторудная компания «Павлик» открыла месторождение с запасами 43 т золота

Золоторудная компания "Павлик" открыла месторождение Золотая речка в Магаданской области и в январе на правах первооткрывателя получила на него добычную лицензию.

Как рассказали "Интерфаксу" в Минприроды РФ, по этому участку поставлены на баланс запасы по категориям С1+С2 в объеме 14 тонн золота и 3,6 тонны серебра. Забалансовые запасы оцениваются еще в 28,7 тонны золота и 7,4 тонны серебра.

Участок Золотая речка расположен на юго-западном фланге Павликовского рудного поля. Он был выделен "Полюсом" в 2000-х по результатам ГРР в пределах Омчакского рудного узла.

По данным правительства Магаданской области, "Павлик" в 2024 году добыл на одноименном месторождении 12,8 тонны золота, что на 38% больше результата 2023 года. В 2023 году компания запустила вторую очередь золотоизвлекательной фабрики. Сам "Павлик" операционные результаты не раскрывает.

Горно-обогатительный комбинат на месторождении Павлик в Магаданской области был открыт в 2015 году, сейчас, по оценкам, входит в топ-10 российских золотодобытчиков. Месторождение находится под управлением ИК "Арлан".