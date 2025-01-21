«Россети Ленэнерго» отремонтируют 2 555 км линий электропередачи в 2025 году

«Россети Ленэнерго» утвердили план ремонта и технического обслуживания энергообъектов компании в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 2025 год. Общий объем финансирования программы составит 5,7 млрд рублей.

На территории Санкт-Петербурга в этом году будет отремонтировано 1 067 трансформаторных подстанций и 194 км линий электропередачи (ЛЭП). Кроме того, энергетики планируют заменить на ЛЭП 183 опоры, 7 194 изолятора и 239 выключателей, а также смонтировать 2 км грозотроса.

В Ленинградской области будет проведен ремонт 1 382 трансформаторных подстанции и более 2 361 км линий электропередачи. На линиях электропередачи в регионе планируется заменить 3 409 опор, 19 371 изолятор, а также отремонтировать 348 выключателей и 25 км грозотроса.

Большое внимание будет уделено расчистке просек. В течение 2025 года запланирована расчистка 192 га трасс ЛЭП 0,4-110 кВ в пригородах Санкт-Петербурга и 4 946 га в Ленинградской области.

Ежегодная реализация программы ремонта и технического обслуживания энергообъектов – основа повышения надежности и качества электроснабжения потребителей и ключевой элемент подготовки электросетевых объектов «Россети Ленэнерго» к осенне-зимнему периоду.

Проводимые работы позволяют сократить количество технологических нарушений в сетях и время их устранения.