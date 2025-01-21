«Россети Московский регион» обеспечили выдачу мощности домам по программе переселения из ветхого жилья в Краснозаводске

21 янв. 2025, 17:00
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
ПАО Россети Московский ре...
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Специалисты северного филиала «Россети Московский регион» обеспечили выдачу 640 кВт мощности новым многоквартирным домам для переселенцев из ветхого жилья в Сергиево-Посадском городском округе.

Для электроснабжения дома №9 по улице Строителей в городе Краснозаводск энергетики проложили две кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью 850 метров. В новый дом по улице Строителей переедут 138 человек.

Для дома по улице Театральная построена трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами по 630 кВА. В комфорные квартиры из аварийного жилья переедут 267 семей (620 человек).

Работы в Сергиево-Посадском городском округе были проведены в рамках Федеральной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья.

Новые дома присоединены к сетям компании по второй категории надежности, предусматривающей их подключение от двух разных источников подачи электроэнергии для возможности резервирования электроснабжения.

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