«Россети Юг» повысили надёжность электроснабжения 60 тысяч жителей Ахтубинского района Астраханской области

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» в 2024 году отремонтировали в Ахтубинском районе Астраханской области свыше 85 км линий электропередачи (ЛЭП) разных классов напряжения, оборудование 13 высоковольтных подстанций и более 50 комплектных трансформаторных подстанций 6-10 кВ. Это позволило повысить надёжность электроснабжения около 60 тысяч жителей и почти 370 социально значимых объектов.

На ЛЭП 35-110 кВ энергетики заменили 500 метров грозотроса, почти 140 изоляторов, усилили шесть опор. На подстанциях 110 кВ привели в нормативное состояние 20 силовых трансформаторов и 63 единицы оборудования.

В распределительной сети 0,4-10 кВ специалисты выполнили ремонт 80 км воздушных ЛЭП, установили и укрепили 110 опор, заменили 750 изоляторов и более 10 км провода на провод с большим диаметром сечения, что позволит повысить качество поставляемой электроэнергии. На ответвлениях в частные домовладения смонтировали новый провод на 260 вводах общей протяженностью свыше 5 км. Также в районе отремонтированы более 1,7 км кабельных линий электропередачи.

Для предупреждения нарушений электроснабжения из-за падения веток и деревьев на провода от древесно-кустарниковой растительности расчистили свыше 30 га трасс воздушных ЛЭП.