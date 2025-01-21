«Россети» модернизировали энерготранзит из ХМАО-Югры в Тюменскую область

«Россети Тюмень» завершили реконструкцию участка двухцепной линии электропередачи 110 кВ «Снежная – Фоминская». Линейный объект обеспечивает межрегиональный транзит электроэнергии из ХМАО-Югры в Тюменскую область, а также участвует в энергоснабжении Эргинского кластера месторождений нефти и 12 труднодоступных населенных пунктов. Стоимость инвестиционного проекта превысила 3 млрд рублей.

В ходе реконструкции «Россети Тюмень» обновили 77-километровый участок воздушной линии: выполнили замену 323 опор с фундаментами и смонтировали 485 км сталеалюминевого провода общей массой 228 тонн. Для обеспечения надежной работы ЛЭП установлено почти 4,5 тысячи гасителей вибрации и более 5 тысяч птицезащитных устройств. Кроме того, энергетики проложили более 125 км волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) пропускной способностью до 10 Гб/с. Оптика позволит мгновенно передавать сообщения с устройств релейной защиты и автоматики, показания информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии и систем управления технологическими процессами в центры управления сетями.

Обновленный участок воздушной линии расположен в труднодоступной болотистой местности и пересекает восемь рек, поэтому большая часть строительно-монтажных работ проводилась в зимний период. Для доступа к линейному объекту энергетики построили лежневой настил общей протяженностью более 12 км.

Компания «Россети Тюмень» непрерывно совершенствует функционирование электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Реконструкция линии электропередачи «Снежная – Фоминская» повысила надежность электроснабжения промышленных и бытовых потребителей, а также межрегионального транзита энергоресурса.