Энергетики повысили надежность электроснабжения около 15 тыс. потребителей Химок

Специалисты «Мособлэнерго» провели работы по ремонту кабельной линии на ул. 9 Мая в Химках. Данная линия обеспечивает электроснабжением часть мкр. Планерная, район Новокуркино, а также ул. 9 Мая, а это около 15 тыс. потребителей, включая ряд социально значимых объектов — шесть школ, два детских сада и центральный тепловой пункт. Работы проводились в рамках текущей эксплуатации в начале января 2025 года.

В ходе работ специалисты компании провели ремонт участка питающей кабельной линии ПКЛ-10 кВ, а также монтаж двух соединительных муфт. Данный кабель проходит от подстанции ПС-444 до распределительного пункта РП-99, протяженность всей линии составляет 3,1 км. Выполненные энергетиками мероприятия проводились в целях повышения надежности электроснабжения потребителей г. Химки.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.