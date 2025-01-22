Губернатор Приморья оценил ход строительства Артёмовской ТЭЦ-2

Площадку Артёмовской ТЭЦ-2, строительство которой ведет АО «ТЭК Мосэнерго» (Дивизион «Энергетика и порты» Нацпроектстроя), посетил сегодня губернатор Приморья Олег Кожемяко.

В ходе визита глава региона отметил, что строительство объекта идёт в соответствии с графиком. В настоящее время энергетики Нацпроектстроя заканчивают монтаж корпусов станции, и после закрытия теплового контура смогут приступить к пусконаладочным работам.



Идет монтаж котлов-утилизаторов, в скором времени на площадку доставят турбину и генератор. Все оборудование – российское. Также специалисты компании прокладывают теплосети, по которым теплоноситель будет подаваться потребителям города Артём.



Завершить строительство Артёмовской ТЭЦ-2 планируется в 2026 году. Её электрическая мощность составит 440 МВт, тепловая мощность – 456 Гкал/ч. Новая станция заменит Артёмовскую ТЭЦ, введенную в эксплуатацию еще в 1936 году.