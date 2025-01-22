«Россети Северный Кавказ» на 115% выполнили план ремонтной программы 2024 года на Ставрополье

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» реализовали программу ремонтов энергообъектов в 2024 году с превышением плана по всем направлениям. Выполнение физических объемов составило почти 115%.

В течение прошлого года в рамках подготовки электросетевого комплекса Ставрополья к прохождению осенне-зимнего периода выполнен ремонт подстанционного оборудования: 462 выключателей, 462 разъединителей, 80 опорно-стержневых изоляторов и 35 силовых трансформаторов. Необходимые регламентные работы проведены на 1 302 трансформаторных подстанциях.



Кроме того, энергетики отремонтировали почти 466 км воздушных линий электропередачи напряжением 35-110 кВ и 1 016 км сетей напряжением 0,4-10 кВ. На линейных объектах специалисты заменили свыше 1,4 тысячи опор, более 523 км провода и около 26,3 тысячи изоляторов.



Особое внимание было уделено расчистке охранных зон линий электропередачи от растительности, представляющей серьезную угрозу надежности электроснабжения потребителей при неблагоприятных погодных условиях. Эта работа проведена на площади свыше 200 га.



Своевременная и качественная реализация мероприятий ремонтной программы позволяет энергетикам филиала «Ставропольэнерго» из года в год обеспечивать необходимые условия для успешного прохождения осенне-зимнего периода.