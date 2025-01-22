«Россети Северный Кавказ» на 115% выполнили план ремонтной программы 2024 года на Ставрополье

5 часов назад
295
Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
Россети Северный Кавказ
Авторы и источники / Правообладателям

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» реализовали программу ремонтов энергообъектов в 2024 году с превышением плана по всем направлениям. Выполнение физических объемов составило почти 115%.

В течение прошлого года в рамках подготовки электросетевого комплекса Ставрополья к прохождению осенне-зимнего периода выполнен ремонт подстанционного оборудования: 462 выключателей, 462 разъединителей, 80 опорно-стержневых изоляторов и 35 силовых трансформаторов. Необходимые регламентные работы проведены на 1 302 трансформаторных подстанциях.

Кроме того, энергетики отремонтировали почти 466 км воздушных линий электропередачи напряжением 35-110 кВ и 1 016 км сетей напряжением 0,4-10 кВ. На линейных объектах специалисты заменили свыше 1,4 тысячи опор, более 523 км провода и около 26,3 тысячи изоляторов.

Особое внимание было уделено расчистке охранных зон линий электропередачи от растительности, представляющей серьезную угрозу надежности электроснабжения потребителей при неблагоприятных погодных условиях. Эта работа проведена на площади свыше 200 га.

Своевременная и качественная реализация мероприятий ремонтной программы позволяет энергетикам филиала «Ставропольэнерго» из года в год обеспечивать необходимые условия для успешного прохождения осенне-зимнего периода.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Первая отраслевая соцсеть RusCable Переменка!

Переменка — это отраслевая социальная сеть. Удобная платформа для дружбы, общения и публикаций! 

Перейти в Переменку!
Энергетики построили подстанцию для увеличения мощности электроснабжения больничного комплекса в Воскресенске
3 часа назад
229
Специалисты «Мособлэнерго» построили новую трансформаторную подстанцию для увеличения мощности электроснабжения больничного комплекса в Воскресенске. В конце декабря энергетики провели работы для организации-заявителя ГАУЗ МО «Воскресенская областная больница» в связи с увеличением мощности электроснабжения для педиатрического отделения больницы,...
На Каскаде Кубанских ГЭС вывели в ремонт третий гидроагрегат Барсучковской малой ГЭС
3 часа назад
242
 На Барсучковской малой ГЭС Каскада Кубанских ГЭС (филиал РусГидро) вывели в плановый капитальный ремонт третий гидроагрегат мощностью 1,75 МВт. Это первый капитальный ремонт гидроагрегата на станции, пуск которой состоялся в декабре 2020 года. Среди гидроэлектростанций Каскада Кубанских ГЭС только на Барсучковской гидроагрегаты горизонтальные с поворотно-лопастным рабочим колесом. Поэтому...
Губернатор Приморья оценил ход строительства Артёмовской ТЭЦ-2
3 часа назад
236
Площадку Артёмовской ТЭЦ-2, строительство которой ведет АО «ТЭК Мосэнерго» (Дивизион «Энергетика и порты» Нацпроектстроя), посетил сегодня губернатор Приморья Олег Кожемяко. В ходе визита глава региона отметил, что строительство объекта идёт в соответствии с графиком. В настоящее время энергетики Нацпроектстроя заканчивают монтаж корпусов станции, и после закрытия теплов...
Энергетики Подмосковья обеспечили передачу более 15 млрд киловатт-часов электроэнергии за 2024 год
4 часа назад
255
По итогам 2024 года объем переданной электроэнергии в сетях «Мособлэнерго» составил 15,91 млрд киловатт-часов. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года полезный отпуск увеличился более чем на 774 млн киловатт-часов. Увеличение объема передачи электроэнергии связано с консолидацией бесхозяйных электросетевых объектов и сетей СНТ, и увеличе...
Стабильное электроснабжение отдаленных районов Якутии: итоги ремонтной кампании Сахаэнерго
4 часа назад
256
АО «Сахаэнерго» (входит в ПАО «Якутскэнерго» Группы РусГидро) успешно завершило масштабную программу ремонта дизельного оборудования в 2024 году, обеспечив надежную работу электростанций в отдаленных районах Республики Саха (Якутия). Энергетики компании выполнили 100% плана по ремонту 116 единиц дизельного оборудования общей мощностью 31,6 МВт, что имеет стратегическое знач...
Энергетики повысили надежность электроснабжения около 15 тыс. потребителей Химок
5 часов назад
276
Специалисты «Мособлэнерго» провели работы по ремонту кабельной линии на ул. 9 Мая в Химках. Данная линия обеспечивает электроснабжением часть мкр. Планерная, район Новокуркино, а также ул. 9 Мая, а это около 15 тыс. потребителей, включая ряд социально значимых объектов — шесть школ, два детских сада и центральный те...
В 2024 году на Ростовской АЭС осуществлена масштабная модернизация оборудования всех четырех энергоблоков
5 часов назад
332
Самые масштабные работы проводились на энергоблоке №1 для продления срока его эксплуатации ещё на 30 лет.  В 2024 году Ростовской АЭС была проведена масштабная модернизация оборудования всех четырех энергоблоков. Самые объёмные работы были выполнены на энергоблоке №1 в рамках программы продления срока эксплуатации.  В частности, были модернизированы: управляющая система безопасност...
РусГидро продолжает реализацию программы по повышению надежности электросетевого комплекса Сахалина
6 часов назад
311
В рамках программы повышения надежности электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК) Сахалинэнерго (входит в Группу РусГидро) в 2024 году вело строительно-монтажные работы на ЛЭП 220 кВ, трех ЛЭП 35 кВ, подстанциях 220 кВ и 110 кВ. В 2024 году в рамках ПОУРЭК был выполнен первый этап реконструкции системообразующей ЛЭП 220 кВ «Лермонтовка-Краснопольская». Была переведена в...
«Мосэнерго» в 2024 году увеличило выработку электроэнергии на 4,9%, отпуск тепла — на 2,4%
7 часов назад
318
В ПАО «Мосэнерго» подведены итоги производственной деятельности в 2024 году. Электростанции компании в январе-декабре выработали 66,10 млрд кВт∙ч электроэнергии — на 4,9% больше показателя за аналогичный период 2023 года (63,02 млрд кВт∙ч). Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, районных и квартальных тепло...
СГК: основные инвестпроекты на ТЭЦ Новосибирска
7 часов назад
275
СГК приступает к реализации на теплоэлектростанциях Новосибирской области инвестпрограммы 2025 года общей стоимостью 3,3 млрд рублей. Наиболее крупные проекты касаются обеспечения надежности и экологичности работы станций. Кроме того, энергокомпания продолжит масштабную модернизацию ТЭЦ-3 по федеральной программе ДПМ. Планируемый объём вложений в инвестпроекты на теплоэлектростанциях региона на...
Энергетики «Чувашэнерго» приняли более 5,2 тысяч заявок на техприсоединение к сетям в 2024 году
8 часов назад
301
Центр обслуживания потребителей филиала ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго» подвел итоги работы за минувший год. В 2024 году потребители Чувашской Республики подали 5245 заявок на технологическое присоединение к сетям филиала «Чувашэнерго» на общую мощность свыше 408 МВт. В основном клиенты обращаются по вопросам, связанным с электрификацией жилых домов...
Компания «Россети Урал» в 2024 году выполнила в Свердловской области технологическое присоединение на общую мощность 710 МВт
8 часов назад
322
Всего в 2024 году в компанию на территории Среднего Урала поступило более 21 тысячи заявок потребителей различной категории. Количество выполненных договоров по технологическому присоединению составило более 13 тысяч на общую мощность – 710 МВт. Речь идет о новых многоквартирных домах, школах, детских садах, объектов бизнеса, промышленной инфраструктуры и социально значимых объектов. Энер...
«Россети Сибирь» начали работы по улучшению качества энергоснабжения для потребителей Калининского энергоузла
8 часов назад
311
В этом году энергетики делают упор именно на распредсети в работе по повышению надежности и улучшению качества энергоснабжения для потребителей. Первые мероприятия проведены в селе Калинино. План на год разбит на этапы: основной подход по улицам – больший перегруз по линиям 0,4 киловольт. Энергетики начали с участка сети по улицам Кукурузной, Урожайной и Яблочной. Построили несколько прол...
«Россети Кубань» обеспечили электроэнергией 5 тыс. новых потребителей на юге Краснодарского края
9 часов назад
303
В 2024 году специалисты Сочинского филиала «Россети Кубань» подключили к сетям более 5 тыс. новых потребителей. В их числе – бытовые абоненты, предприятия города-курорта, а также медицинские и образовательные учреждения. Энергетики подключили к сетям компании пять новых социальных объектов в городе Сочи. Среди них детский сад на 300 мест в микрорайоне Бытха, средняя образовате...
В Якутии реализован инновационный проект для увеличения перетоков мощности Вилюйского каскада ГЭС
9 часов назад
312
«Россети» совместно с Системным оператором, «РусГидро» и Якутской электросетевой компанией завершили совместный проект по автоматическому регулированию перетоков мощности Вилюйского каскада ГЭС. В результате вырастет надежность электроснабжения потребителей в западных и центральных районах Республики Саха (Якутия), включая объекты трубопроводов «Сила Сибири»...
190 млн рублей направят «Россети Юг» на ремонтную программу в Калмыкии в 2025 году
10 часов назад
316
Филиал «Россети Юг» – «Калмэнерго» в 2025 году планирует направить на ремонт и техническое обслуживание энергообъектов компании в республике более 190 млн рублей, что на 4% превышает показатель 2024 года. Энергетики намерены отремонтировать почти 130 км линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения, заменить 485 опор, 4,4 тыс. изоляторов и 26 км провода....
Энергетики повысили качество электроснабжения пяти артезианских скважин в поселке совхоза «Раменское»
21 янв. 2025, 18:00
865
Специалисты «Мособлэнерго» в январе этого года провели работы по повышению надежности электроснабжения пяти артезианских скважин в поселке совхоза «Раменское». Специалисты компании в рамках текущей эксплуатации в подстанции ТП-149, питающей объект, заменили коммутационный аппарат, который исчерпал свой ресурс эксплуатации, на новое оборудование в...
«Россети Московский регион» обеспечили выдачу мощности домам по программе переселения из ветхого жилья в Краснозаводске
21 янв. 2025, 17:00
853
Специалисты северного филиала «Россети Московский регион» обеспечили выдачу 640 кВт мощности новым многоквартирным домам для переселенцев из ветхого жилья в Сергиево-Посадском городском округе. Для электроснабжения дома №9 по улице Строителей в городе Краснозаводск энергетики проложили две кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью 850 метров. В новый дом по улице Строителей переед...
«Россети Ленэнерго» отремонтируют 2 555 км линий электропередачи в 2025 году
21 янв. 2025, 16:45
901
«Россети Ленэнерго» утвердили план ремонта и технического обслуживания энергообъектов компании в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 2025 год. Общий объем финансирования программы составит 5,7 млрд рублей. На территории Санкт-Петербурга в этом году будет отремонтировано 1 067 трансформаторных подстанций и 194 км линий электропередачи (ЛЭП). Кроме того, энергетики планируют з...
Энергетики обеспечили надежность электроснабжения более тысячи жителей и СЗО п. Крюково
21 янв. 2025, 13:30
864
Специалисты «Мособлэнерго» завершили капитальный ремонт трансформаторной подстанции в п. Крюково г. о. Чехов, расположенной на ул. Зеленой. Работы выполнены в целях обеспечения надежного электроснабжения более тысячи жителей и ряда социально значимых организаций. В электроустановке ТП-2 заменили оборудование распределительного устройства РУ-0,4&nbs...