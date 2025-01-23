Алексей Хлебов: «Дефицита электроэнергии в ОЭС Сибири не будет»
В пресс-центре информационного агентства «ТАСС» в Новосибирске состоялась пресс-конференция генерального директора Филиала Системного оператора ОДУ Сибири Алексея Хлебова. Основной темой стало развитие энергетических мощностей регионов Сибирского федерального округа, Республики Бурятия и Забайкальского края в 2025 году и на перспективу.
Генеральный директор ОДУ Сибири рассказал об итогах работы энергокомплекса СФО в 2024 году, прогнозе выработки электроэнергии и энергопотребления на текущий год, а также о путях увеличения энергомощностей макрорегиона.
В числе событий 2024 года, значимых не только для Системного оператора, но и в целом для отрасли, Алексей Хлебов отметил утверждение двух основополагающих документов – Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2025–2030 годы (СиПР ЭЭС России) и Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года.
«Разработка и принятие Генсхемы с планами на 18 лет вперед – это самое главное событие, которое задаёт тренды развития как энергетики страны, так и сибирской энергетики. Генсхемой предусмотрены буквально эпохальные вехи для ОЭС Сибири, такие как строительство двух атомных станций, новая большая угольная генерация в Красноярском крае. Запланировано значимое развитие гидроэнергетики в стране», - отметил Алексей Хлебов.
Говоря о динамике электропотребления в ОЭС Сибири, он отметил, что в 2025 году по сравнению с 2024 годом ожидается увеличение потребления электроэнергии на 8,4 млрд кВт·ч (+ 3,5 %), до 249,5 млрд кВт·ч.
Рост потребления электроэнергии в 2024 году обусловлен развитием производственной деятельности двух крупных предприятий алюминиевой промышленности – Удоканского ГОКа и Тайшетского алюминиевого завода, а также значимым ростом электроотопления, прежде всего в Иркутской области и в Красноярском крае.
Кроме того, существенное влияние на динамику потребления оказал новый вид деятельности – майнинг криптовалют, который значимо изменил структуру электропотребления, прежде всего в Иркутской области. Алексей Хлебов отметил, что по ОЭС Сибири фактическое потребление мощности майнинговыми фермами составляет около 980 МВт. По его словам, это можно сравнить с потреблением миллионного города Красноярска за вычетом Красноярского алюминиевого завода.
Для покрытия спроса на электроэнергию и мощность в юго-восточной части ОЭС Сибири (южные районы Иркутской области, Забайкальского края и Республики Бурятия), которая отнесена к территориям технологически необходимой генерации, потребуется строительство новых генерирующих мощностей. В СиПР ЭЭС России на 2025–2030 годы определен объем новой генерации на уровне 2885 МВт. На 1305 МВт уже проведены в 2024 году конкурентные отборы мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО) и определены объекты нового строительства.
Так, 155 МВт будут сооружены на территории Республики Бурятия – это два турбогенератора мощностью 65 МВт и 90 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2. 460 МВт планируется построить в Забайкальском крае – два блока мощностью по 230 МВт каждый на Харанорской ГРЭС. 690 МВТ возведут на территории Иркутской области – три блока мощностью по 230 МВт каждый на Иркутской ТЭЦ-11.
Вместе с тем, для покрытия всего объема прогнозируемого дефицита в юго-восточной части ОЭС Сибири необходимо проведение дополнительного КОМ НГО на объем новой генерации не менее 1462 МВт.
В числе перспективных для ОЭС Сибири типов генерации Алексей Хлебов назвал угольную – традиционно характерную для регионов Сибири, богатых значительными запасами угольного топлива, а также гидрогенерацию, потенциал которой базируется на мощных гидроресурсах Ангаро-Енисейского каскада. Отдельно он отметил необходимость проведения масштабных изысканий по определению дальнейшего использования всего имеющегося гидроэнергетического потенциала сибирских рек Ангаро-Енисейского каскада. Также необходимо развитие атомной и солнечной генерации, сообщил Алексей Хлебов.
В Генсхеме и СиПР ЭЭС России определена наиболее рациональная структура размещения новых генерирующих мощностей в ОЭС Сибири, предусматривающая строительство как угольной генерации, так и ГЭС, атомных и солнечных электростанций.
В СиПР ЭЭС России период до 2030 запланировано строительство в ОЭС Сибири 7 солнечных электростанций суммарной мощностью 998,7 МВт. Все они будут размещены в Забайкальском крае – одном из наиболее солнечных регионов.
Генсхемой предусмотрено развитие атомной генерации в Сибири: Северской АЭС в Томской области (два энергоблока с вводом в 2037 и 2039 гг.) и Сибирской АЭС в Иркутской области мощностью 2510 МВт (два энергоблока с вводом в 2041 и 2042 гг.). Кроме того, Росатом планирует возвести АЭС малой мощности с использованием четырех энергоблоков РИТМ-400 по 80 МВт каждый общей установленной мощностью 320 МВт.
Также планируется строительство двух ветровых электростанций: в Омской области мощностью 185 МВт и Республике Тыва – 47,5 МВт. Конкурентный отбор мощности по ним уже проведен, срок начала поставки мощности – 2029 год.
Отвечая на вопросы журналистов на тему возможного энергодефицита в ОЭС Сибири, Алексей Хлебов отметил, что все так называемые «узкие места» в различных энергорайонах будут «расшиты» либо за счет развития сетевой инфраструктуры, либо вводов и модернизации генерирующих мощностей.
В то же время, подчеркнул он, в целом ОЭС Сибири по балансу электроэнергии в ближайшие годы приближается к «потолку» своих возможностей. Однако ОЭС Сибири как часть Единой энергосистемы страны имеет мощные связи с соседней энергосистемой – ОЭС Урала, что позволяет использовать их резервы для покрытия потребностей Сибири.
«В Единой энергосистеме значимая часть потребностей в электроэнергии и мощности в одной ОЭС может быть закрыта за счет перетоков из соседней ОЭС. Учитывая планы по развитию энергосистемы страны, ситуация сейчас такова, что, даже если мы полностью используем имеющийся запас генерации на территории ОЭС Сибири, энергодефицита не будет. Он не наступит ни завтра, ни послезавтра, ни в 2030-м году», – резюмировал генеральный директор ОДУ Сибири.