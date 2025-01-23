Алексей Хлебов: «Дефицита электроэнергии в ОЭС Сибири не будет»

В пресс-центре информационного агентства «ТАСС» в Новосибирске состоялась пресс-конференция генерального директора Филиала Системного оператора ОДУ Сибири Алексея Хлебова. Основной темой стало развитие энергетических мощностей регионов Сибирского федерального округа, Республики Бурятия и Забайкальского края в 2025 году и на перспективу.

Генеральный директор ОДУ Сибири рассказал об итогах работы энергокомплекса СФО в 2024 году, прогнозе выработки электроэнергии и энергопотребления на текущий год, а также о путях увеличения энергомощностей макрорегиона.

В числе событий 2024 года, значимых не только для Системного оператора, но и в целом для отрасли, Алексей Хлебов отметил утверждение двух основополагающих документов – Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2025–2030 годы (СиПР ЭЭС России) и Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года.

«Разработка и принятие Генсхемы с планами на 18 лет вперед – это самое главное событие, которое задаёт тренды развития как энергетики страны, так и сибирской энергетики. Генсхемой предусмотрены буквально эпохальные вехи для ОЭС Сибири, такие как строительство двух атомных станций, новая большая угольная генерация в Красноярском крае. Запланировано значимое развитие гидроэнергетики в стране», - отметил Алексей Хлебов.

Говоря о динамике электропотребления в ОЭС Сибири, он отметил, что в 2025 году по сравнению с 2024 годом ожидается увеличение потребления электроэнергии на 8,4 млрд кВт·ч (+ 3,5 %), до 249,5 млрд кВт·ч.

Рост потребления электроэнергии в 2024 году обусловлен развитием производственной деятельности двух крупных предприятий алюминиевой промышленности – Удоканского ГОКа и Тайшетского алюминиевого завода, а также значимым ростом электроотопления, прежде всего в Иркутской области и в Красноярском крае.

Кроме того, существенное влияние на динамику потребления оказал новый вид деятельности – майнинг криптовалют, который значимо изменил структуру электропотребления, прежде всего в Иркутской области. Алексей Хлебов отметил, что по ОЭС Сибири фактическое потребление мощности майнинговыми фермами составляет около 980 МВт. По его словам, это можно сравнить с потреблением миллионного города Красноярска за вычетом Красноярского алюминиевого завода.

Для покрытия спроса на электроэнергию и мощность в юго-восточной части ОЭС Сибири (южные районы Иркутской области, Забайкальского края и Республики Бурятия), которая отнесена к территориям технологически необходимой генерации, потребуется строительство новых генерирующих мощностей. В СиПР ЭЭС России на 2025–2030 годы определен объем новой генерации на уровне 2885 МВт. На 1305 МВт уже проведены в 2024 году конкурентные отборы мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО) и определены объекты нового строительства.

Так, 155 МВт будут сооружены на территории Республики Бурятия – это два турбогенератора мощностью 65 МВт и 90 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2. 460 МВт планируется построить в Забайкальском крае – два блока мощностью по 230 МВт каждый на Харанорской ГРЭС. 690 МВТ возведут на территории Иркутской области – три блока мощностью по 230 МВт каждый на Иркутской ТЭЦ-11.

Вместе с тем, для покрытия всего объема прогнозируемого дефицита в юго-восточной части ОЭС Сибири необходимо проведение дополнительного КОМ НГО на объем новой генерации не менее 1462 МВт.

В числе перспективных для ОЭС Сибири типов генерации Алексей Хлебов назвал угольную – традиционно характерную для регионов Сибири, богатых значительными запасами угольного топлива, а также гидрогенерацию, потенциал которой базируется на мощных гидроресурсах Ангаро-Енисейского каскада. Отдельно он отметил необходимость проведения масштабных изысканий по определению дальнейшего использования всего имеющегося гидроэнергетического потенциала сибирских рек Ангаро-Енисейского каскада. Также необходимо развитие атомной и солнечной генерации, сообщил Алексей Хлебов.

В Генсхеме и СиПР ЭЭС России определена наиболее рациональная структура размещения новых генерирующих мощностей в ОЭС Сибири, предусматривающая строительство как угольной генерации, так и ГЭС, атомных и солнечных электростанций.

В СиПР ЭЭС России период до 2030 запланировано строительство в ОЭС Сибири 7 солнечных электростанций суммарной мощностью 998,7 МВт. Все они будут размещены в Забайкальском крае – одном из наиболее солнечных регионов.

Генсхемой предусмотрено развитие атомной генерации в Сибири: Северской АЭС в Томской области (два энергоблока с вводом в 2037 и 2039 гг.) и Сибирской АЭС в Иркутской области мощностью 2510 МВт (два энергоблока с вводом в 2041 и 2042 гг.). Кроме того, Росатом планирует возвести АЭС малой мощности с использованием четырех энергоблоков РИТМ-400 по 80 МВт каждый общей установленной мощностью 320 МВт.

Также планируется строительство двух ветровых электростанций: в Омской области мощностью 185 МВт и Республике Тыва – 47,5 МВт. Конкурентный отбор мощности по ним уже проведен, срок начала поставки мощности – 2029 год.

Отвечая на вопросы журналистов на тему возможного энергодефицита в ОЭС Сибири, Алексей Хлебов отметил, что все так называемые «узкие места» в различных энергорайонах будут «расшиты» либо за счет развития сетевой инфраструктуры, либо вводов и модернизации генерирующих мощностей.

В то же время, подчеркнул он, в целом ОЭС Сибири по балансу электроэнергии в ближайшие годы приближается к «потолку» своих возможностей. Однако ОЭС Сибири как часть Единой энергосистемы страны имеет мощные связи с соседней энергосистемой – ОЭС Урала, что позволяет использовать их резервы для покрытия потребностей Сибири.