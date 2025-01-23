Энергетики повысили надежность электроснабжения очистных сооружений Лыткарина

Специалисты «Мособлэнерго» провели работы по ремонту кабельной линии на Тураевском шоссе в г. Лыткарино. Данный кабель обеспечивает электроснабжением очистные сооружения канализации города. Работы проводились в рамках текущей эксплуатации в январе 2025 года.

В ходе работ специалисты компании отремонтировали участок кабельной линии КЛ-6 кВ от трансформаторной подстанции ТП-631 на ул. Парковой. Длина кабельной линии электропередачи составляет 750 метров. Выполненные мероприятия позволили обеспечить надежную работу очистных сооружений канализации города и снизить риск возникновения внештатных ситуаций на жизненно важном объекте городского округа Лыткарино.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.