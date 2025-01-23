Энергетики улучшили качество электроснабжения общеобразовательной школы во Фрязине

Специалисты «Мособлэнерго» улучшили качество электроснабжения общеобразовательной школы № 5, расположенной на ул. Нахимова в г. Фрязино.

В середине января энергетики провели работы по ремонту кабельной линии КЛ-0,4 кВ, пролегающей от трансформаторной подстанции ТП-15 до вводно-распределительного устройства школы. В рамках работ было проведено обследование кабельной линии, протяженностью 110 метров, обнаружение места повреждения, земляные работы, монтаж 15-метрового участка кабеля и двух соединительных муфт. В период проведения работ электроснабжение школы осуществлялось от резервной линии электропередачи.

Работы, проведенные в четырехдневный срок, позволили обеспечить подачу энергии учебному заведению по двум взаиморезервирующим кабельным линиям и повысить надежность его электроснабжения.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.