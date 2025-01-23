Летом в Кирове приступят к строительству тоннеля под Транссибом

В Кирове летом 2025 года приступят к строительству тоннеля под Транссибирской магистралью в Нововятском районе. Об этом со ссылкой на министра транспорта Кировской области Алексея Петрякова сообщает пресс-служба регионального правительства в четверг, 21 января.

В настоящий момент ведутся подготовительные мероприятия. Строительно-монтажные работы начнут летом, в связи с чем в июне закроют движение автомобильного транспорта через нововятский железнодорожный переезд. Движение поездов по Транссибу на время строительства тоннеля останавливать не будут.

«На данный момент идут подготовительные работы, в том числе выкуп земель, подготовка к переносу сетей. К июню должны все это завершить, освободить территорию для застройки, чтобы подрядчик мог сделать стартовые и приемные котлованы. Движение транспорта будет организовано через Южный обход», - рассказал Алексей Петряков.

Кроме того, на время производства работ изменят маршруты общественного транспорта - откроют новые маршруты с оборудованием временных остановочных площадок. Также сейчас прорабатывается вопрос создания комфортных условий для пешеходов - необходимо предусмотреть безопасное пересечение переезда.

Напомним, поручение построить тоннель в Нововятском районе было дано Президентом России Владимиром Путиным в 2022 году. Новый дорожный объект свяжет Нововятск с другими районами города и избавит жителей от необходимости стоять на железнодорожном переезде, пропуская поезда. Стоимость реализации проекта превышает 6 млрд рублей. Объект введут в эксплуатацию в конце 2027 года.