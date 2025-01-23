Строительство спортивно-оздоровительного комплекса за 1 млрд руб. началось в Мурманске

Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном по концессии началось в Первомайском округе Мурманска, сообщает региональное министерство строительства.

"В будущем спортивно-оздоровительном комплексе запланированы тренажерный зал, большая и малая чаша бассейна, а также необходимые вспомогательные помещения. В проекте также предусмотрены подъезды и подходы к новому зданию, парковка и доступ маломобильных групп граждан", - приводятся в сообщении слова министра строительства Мурманской области Алексея Грачикова.

В Минстрое подчеркивают, что спорткомплекс будет быстровозводимым.

Реализацией проекта занимается ООО "Бассейн на Кольском".

Ранее Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики сообщала, что объем инвестиций ООО "Бассейн на Кольском" в строительство спорткомплекса с бассейном составит 1 млрд рублей.

В декабре 2023 года правительство Мурманской области выпустило постановление о заключении концессионного соглашения на строительство спорткомплекса с бассейном с ООО "Бассейн на Кольском". Концессионное соглашение будет действовать десять лет.

Трехэтажный спорткомплекс будет располагать двумя чашами бассейна для детей и взрослых, их длина будет составлять 16 и 25 метров, соответственно.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Бассейн на Кольском" было создано в сентябре 2023 года с уставным капиталом 1,5 млн рублей. Учредителями стали АО "Корпорация развития Мурманской области"(доля 99%) и государственное автономное учреждение Мурманской области "Центр спортивной подготовки" (доля 1%). Возглавил компанию Андрей Иванов.

Вопрос строительства бассейна для жителей Первомайского округа Мурманска - самого молодого и густонаселенного, регулярно обсуждался на городском и областном уровнях. Местные жители жаловались, что бассейны имеются только в двух других округах Мурманска - Октябрьском и Ленинском. Рассматривались различные варианты строительства бассейна, один из них предполагал финансирование со стороны крупных мурманских рыбопромысловых компаний.