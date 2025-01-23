В Краснодарском крае проведут ремонтные работы на Маятниковой подвесной пассажирской канатной дороге

В Сочи проведут ремонтные работы на Маятниковой подвесной пассажирской канатной дороге "Курортный проспект-парк "Дендрарий", сообщает RosTender.info.

Подрядную организацию определят при помощи тендера. Направить заявку на участие можно до 7 февраля.

Целью работ является замена канатов в связи с выработкой ресурса. Полная длина каната в навеске 1100 м, количество канатов 2 шт. Планируются работы по замене несущих правого и левого канатов и тягового головного и тягового хвостового канатов. На объекте установят стальные несущие канаты в количестве 2-х шт., длинной по 1200 м. каждый, стальных тяговых канатов в количестве 2-х шт., длинной по 1200 м. Также, проведут замену несущих канатов №1 и №2. Начальная цена контракта составляет 56 млн рублей из средств от иной приносящей доход деятельности. Работы необходимо произвести не более 20 рабочих дней с даты доставки канатов на объект.