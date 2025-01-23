Комитет Государственной Думы по энергетике рекомендует ускорить определение и согласование площадки строительства Южной АЭС.

Такое решение принято по итогам расширенного заседания Комитета с участием заместителя председателя Государственной Думы Виктории Абрамченко, посвященного вопросам повышения устойчивости энергоснабжения южных регионов России, которое прошло 22 января 2025 года. В качестве докладчиков в мероприятии принимали участие директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Андрей Максимов, первый заместитель Председателя Правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Сергей Павлушко, начальник Управления проектами ЖЦ АЭС Госкорпорации «Росатом» Марина Киселева, депутат Государственной Думы от Волгодонского избирательного округа Ростовской области Виктор Дерябкин, представители Краснодарского Края и Ростовской области.

Как отметил, открывая дискуссию председатель Комитета Николай Шульгинов, уже летом 2024 года в энергосистеме Юга была ситуация дефицита, повлекшая за собой отключение до 1,5 ГВт нагрузки потребления, что коснулось значимого количества потребителей.

«Если говорить о динамике роста потребления электроэнергии, то даже показатели этой теплой зимы демонстрируют такой рост. Кроме того, спрос на энергию в энергосистеме Юга растет, и будет расти быстрее, чем в целом по стране. По всем прогнозам, баланс мощности в ОЭС Юга в горизонте до 2042 года складывается с дефицитом, поэтому в рамках разработки Генеральной схемы объектов электроэнергетики до 2042 года, утвержденной в начале 2025 года, обсуждался вопрос о строительстве новой АЭС на юге страны».

Возникновение локального дефицита прогнозируется, прежде всего, в энергосистеме Ростовской области. Связано это со снижением установленной мощности Новочеркасской ГРЭС с 2258 МВт в 2025 году до 489 МВт к 2042 году по причине вывода генерирующего оборудования станции из эксплуатации. По информации, представленной в ходе заседания Комитета Системным оператором, локальный дефицит не получится покрыть с помощью существующих электростанций и пропускной способности электрических связей со смежными энергосистемами. Одним из эффективных решений должно стать сооружение АЭС с учетом минимизации затрат на выдачу мощности с новой станции.

Изначально проектом Генеральной схемы в Ростовской области предусматривалось строительство Новочеркасской АЭС мощностью 2400 МВт в двухблочной конфигурации. Этот вариант выглядит очень конкурентоспособным по критерию минимизации совокупных затрат на производство электроэнергии на всем жизненном цикле, а выбранная площадка соответствует требованиям федеральных норм и правил в области использования атомной энергии. Но он не нашел поддержки у руководства Ростовской области.

В качестве резервного варианта прорабатывалось строительство двухблочной АЭС в Краснодарском крае или размещение еще двух блоков на Ростовской АЭС в районе г. Волгодонска, в эксплуатации которой уже находятся четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-1000 общей установленной мощностью 4072 МВт. Однако реализация этих проектов потребует дополнительных затрат на строительство протяженных новых электрических сетей. Представители руководства Краснодарского края также заявили о готовности проработать варианты размещения станции на территории этого региона.

Как отметил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный, при выборе площадки строительства важно учитывать комплекс критериев, технологических, экономических, социальных. Важно подойти к общественному обсуждению с тщательно проработанными технически и экономически предложениями.

При этом, как подчеркнул председатель Комитета по энергетике Николай Шульгинов, ситуация, при которой на сегодня в Генеральной схеме предусмотрено строительство некоей условной «Южной АЭС» в двухблочной конфигурации со сроками ввода в 2036 и 2039 годах без привязки к конкретной площадке ее размещения, создает потенциальные риски устойчивому энергообеспечению юга России и не соответствует задачам социально-экономического развития южных территорий страны, включая новые регионы. С учетом длинных инвестиционных циклов, решения нужно принимать, не затягивая.

На этом основании Комитет рекомендует Минэнерго России, Системному оператору и Госкорпорации «Росатом» ускорить определение и согласование в установленном порядке места строительства Южной АЭС. Для этого органам государственной власти Ростовской области и Краснодарского края следует в срок до 1 апреля 2025 года предоставить обоснованную позицию о готовности согласовать строительство АЭС мощностью 2400 МВт на территории соответствующего региона. Также, по предложению заместителя председателя Государственной Думы Виктории Абрамченко, в проект решения Комитета будет внесено предложение о дополнительном рассмотрении возможности модернизации Новочеркасской ГРЭС до 15 марта 2025 года.

Комитет также рекомендовал Минэнерго России и Системному оператору проработать вопрос и внести изменения в методические указания по проектированию энергосистем, предусматривающие ограничения максимальной установленной мощности генерирующего источника, работающего в базовом режиме.

Комитет Государственной Думы по энергетике намерен повторно обсудить вопрос о выборе площадки для размещения Южной АЭС на основании результатов выполнения рекомендаций, предусмотренных решением Комитета.