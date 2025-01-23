Комитет Государственной Думы по энергетике рекомендует ускорить определение и согласование площадки строительства Южной АЭС

5 часов назад
333
Время чтения ≈ 12 минут
Источник:
Комитет Государственной Д...
Авторы и источники / Правообладателям

Комитет Государственной Думы по энергетике рекомендует ускорить определение и согласование площадки строительства Южной АЭС.

Такое решение принято по итогам расширенного заседания Комитета с участием заместителя председателя Государственной Думы Виктории Абрамченко, посвященного вопросам повышения устойчивости энергоснабжения южных регионов России, которое прошло 22 января 2025 года. В качестве докладчиков в мероприятии принимали участие директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Андрей Максимов, первый заместитель Председателя Правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Сергей Павлушко, начальник Управления проектами ЖЦ АЭС Госкорпорации «Росатом» Марина Киселева, депутат Государственной Думы от Волгодонского избирательного округа Ростовской области Виктор Дерябкин, представители Краснодарского Края и Ростовской области.

Как отметил, открывая дискуссию председатель Комитета Николай Шульгинов, уже летом 2024 года в энергосистеме Юга была ситуация дефицита, повлекшая за собой отключение до 1,5 ГВт нагрузки потребления, что коснулось значимого количества потребителей.

«Если говорить о динамике роста потребления электроэнергии, то даже показатели этой теплой зимы демонстрируют такой рост. Кроме того, спрос на энергию в энергосистеме Юга растет, и будет расти быстрее, чем в целом по стране. По всем прогнозам, баланс мощности в ОЭС Юга в горизонте до 2042 года складывается с дефицитом, поэтому в рамках разработки Генеральной схемы объектов электроэнергетики до 2042 года, утвержденной в начале 2025 года, обсуждался вопрос о строительстве новой АЭС на юге страны».

Возникновение локального дефицита прогнозируется, прежде всего, в энергосистеме Ростовской области. Связано это со снижением установленной мощности Новочеркасской ГРЭС с 2258 МВт в 2025 году до 489 МВт к 2042 году по причине вывода генерирующего оборудования станции из эксплуатации. По информации, представленной в ходе заседания Комитета Системным оператором, локальный дефицит не получится покрыть с помощью существующих электростанций и пропускной способности электрических связей со смежными энергосистемами. Одним из эффективных решений должно стать сооружение АЭС с учетом минимизации затрат на выдачу мощности с новой станции.

Изначально проектом Генеральной схемы в Ростовской области предусматривалось строительство Новочеркасской АЭС мощностью 2400 МВт в двухблочной конфигурации. Этот вариант выглядит очень конкурентоспособным по критерию минимизации совокупных затрат на производство электроэнергии на всем жизненном цикле, а выбранная площадка соответствует требованиям федеральных норм и правил в области использования атомной энергии. Но он не нашел поддержки у руководства Ростовской области.

В качестве резервного варианта прорабатывалось строительство двухблочной АЭС в Краснодарском крае или размещение еще двух блоков на Ростовской АЭС в районе г. Волгодонска, в эксплуатации которой уже находятся четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-1000 общей установленной мощностью 4072 МВт. Однако реализация этих проектов потребует дополнительных затрат на строительство протяженных новых электрических сетей. Представители руководства Краснодарского края также заявили о готовности проработать варианты размещения станции на территории этого региона.

Как отметил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный, при выборе площадки строительства важно учитывать комплекс критериев, технологических, экономических, социальных. Важно подойти к общественному обсуждению с тщательно проработанными технически и экономически предложениями.

При этом, как подчеркнул председатель Комитета по энергетике Николай Шульгинов, ситуация, при которой на сегодня в Генеральной схеме предусмотрено строительство некоей условной «Южной АЭС» в двухблочной конфигурации со сроками ввода в 2036 и 2039 годах без привязки к конкретной площадке ее размещения, создает потенциальные риски устойчивому энергообеспечению юга России и не соответствует задачам социально-экономического развития южных территорий страны, включая новые регионы. С учетом длинных инвестиционных циклов, решения нужно принимать, не затягивая.

На этом основании Комитет рекомендует Минэнерго России, Системному оператору и Госкорпорации «Росатом» ускорить определение и согласование в установленном порядке места строительства Южной АЭС. Для этого органам государственной власти Ростовской области и Краснодарского края следует в срок до 1 апреля 2025 года предоставить обоснованную позицию о готовности согласовать строительство АЭС мощностью 2400 МВт на территории соответствующего региона. Также, по предложению заместителя председателя Государственной Думы Виктории Абрамченко, в проект решения Комитета будет внесено предложение о дополнительном рассмотрении возможности модернизации Новочеркасской ГРЭС до 15 марта 2025 года.

Комитет также рекомендовал Минэнерго России и Системному оператору проработать вопрос и внести изменения в методические указания по проектированию энергосистем, предусматривающие ограничения максимальной установленной мощности генерирующего источника, работающего в базовом режиме.

Комитет Государственной Думы по энергетике намерен повторно обсудить вопрос о выборе площадки для размещения Южной АЭС на основании результатов выполнения рекомендаций, предусмотренных решением Комитета.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru!
Больше 4620+ подписчиков уже с нами! Видео о кабельном бизнесе, шоу и прямые эфиры каждую неделю!

Подписаться на канал
Системные операторы России и Центральной Азии координируют планы развития национальных энергосистем
22 янв. 2025, 16:15
660
22 января в Иркутской области состоялась встреча руководителей Системного оператора и энергокомпаний Центральной Азии по вопросам технологического взаимодействия и перспективного развития национальных энергосистем. Участники отметили важность обмена информацией и координации планов по развитию национальных энергосистем России и Центральной Азии и реализации инфраструктурных проектов в энергетик...
Глава «Росатома» Алексей Лихачёв посетил стройплощадку Ленинградской АЭС
22 янв. 2025, 15:30
672
22 января 2025 года в рамках рабочего визита на Ленинградскую АЭС генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв посетил строительную площадку и проконтролировал сооружение новых энергоблоков атомной станции. «Почти год назад мы заливали первый бетон в фундамент здания реактора энергоблока № 7. Сейчас фундаменты всех зданий ядерного острова готовы к возведению...
Сергей Цивилев провел рабочую встречу по развитию энергетического комплекса Ростовской области
22 янв. 2025, 13:00
447
Под руководством Сергея Цивилева состоялось совещание, посвященное реализации Программы повышения надежности электросетевого комплекса на 2025-2029 годы и дальнейшему развитию энергетики Ростовской области. Во встрече приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь, вице-спикер Государственной думы РФ, депутат от Ростовской области Виктория Абрамченко и представит...
Путин и Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве
20 янв. 2025, 09:00
1464
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Церемония состоялась по итогам переговоров в Кремле, передает корреспондент ТАСС. Документ должен вывести отношения Москвы и Тегерана на новый уровень: он закрепляет их статус как стратегических партнеров. Также в договоре зафиксированы правовые рамки для дальнейшего развития...
Роман Старовойт провел первое заседание проектного офиса по строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург
17 янв. 2025, 16:00
3857
В заседании приняли участие представители Минтранса России, Росжелдора, ОАО «РЖД», Правительства Москвы, ООО «ВСМ Две Столицы», ГТЛК, другие участники проекта. «Согласно плану, активная фаза строительства магистрали должна начаться в этом году, поэтому одна из основных задач – это завершение проектирования и получение заключения Главгосэкспертизы по всем эт...
В Минтрансе обсудили вопрос строительства обхода Адлера
17 янв. 2025, 13:00
2945
Министр транспорта Роман Старовойт провел первое заседание экспертного совета по рассмотрению технико-экономических параметров инвестиционных проектов транспортной инфраструктуры. «Минтранс и подведомственные организации реализуют крупнейшие в стране инфраструктурные проекты в области транспорта. Такие объекты, как правило, являются уникальными, а решения по ним требуют всестороннего ра...
Россия и Ливия активизируют сотрудничество в энергетической сфере
16 янв. 2025, 18:00
3607
Роман Маршавин провёл рабочую встречу с Послом Ливии в России Эмхемедом Альмаграви.  Ключевой темой встречи стала подготовка к возобновлению деятельности Российско-Ливийской Межправкомиссии. Стороны отметили взаимную заинтересованность в активизации торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.  Прорабатывается возможность проведения двусторонней встречи сопредседате...
Минэнерго России приняло участие в 15-й сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемой энергетике (IRENA)
13 янв. 2025, 11:30
4318
Утверждены долгосрочные планы по строительству объектов ВИЭ, согласно которым мощности по солнечной и ветровой энергетики в России вырастут к 2042 году более чем в четыре раза, достигнув 17 ГВт. Об этом сообщил Евгений Грабчак в ходе пленарной сессии Ассамблеи IRENA.  Уже сейчас развитие возобновляемых источников идёт ускоренным темпом в зонах приоритетного роста спроса на электроэнергию &...
Сергей Цивилев обсудил с руководителями энергетических компаний актуальные вопросы работы российского энергетического комплекса
10 янв. 2025, 11:00
4734
Сергей Цивилев провел рабочее совещание, посвященное итогам 2024 года и дальнейшим планам развития российского энергетического комплекса. В ходе встречи заместители Министра энергетики и руководители энергетических компаний отчитались о проделанной работе и доложили о текущих задачах.   Министр уделил особое внимание реализации Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042...
Александр Новак провёл заседание Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики
28 дек. 2024, 09:15
5807
Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл заседание Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. В нём приняли участие представители Минэнерго, Минпромторга, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы и других профильных ведомств, правительства города Москвы и Московской области, депутаты Госдумы, руководители и представ...
Александр Новак провёл заседание совета директоров «Кавказ.РФ»
20 дек. 2024, 12:15
6054
На площадке Координационного центра Правительства вице-премьер Александр Новак провёл 132-е заседание совета директоров института развития СКФО. Открывая мероприятие, он поблагодарил участников за активное взаимодействие в решении поставленных задач и отметил позитивную динамику социально-экономического развития округа по предварительным итогам года. «Уходящий г...
Приоритетные транспортные проекты Сахалинской области обсудили в Минтрансе России
20 дек. 2024, 11:45
5909
Министр транспорта Роман Старовойт провел встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Обсуждались ключевые для региона направления транспортного развития. Сахалинская область – единственный в стране островной регион, расположенный на 87 островах и включающий в себя остров Сахалин с прилегающими к нему территориями, в связи c чем особо важную роль играет развитие портово...
Минэнерго: «Присоединение ОЭС Востока к ценовой зоне оптового рынка закладывает основу для инвестиций в ВИЭ в ДФО»
19 дек. 2024, 10:30
5949
Возобновляемая энергетика уже стала значимым элементом энергосистемы, сообщил Андрей Максимов на конференции АРВЭ-2024 «Место возобновляемой энергетики в энергобалансе страны: как обеспечить возможность покрытия дефицита электроэнергии на фоне роста экономики?». В энергетическом ведомстве отметили, что, если сейчас доля СЭС и ВЭС в энергобалансе страны невелика и составляет порядка...
Системные операторы России и Центральной Азии подтвердили намерение координировать планы по развитию энергосистем
19 дек. 2024, 10:15
5409
Директор по развитию ЕЭС - руководитель Дирекции Денис Пилениекс принял участие в установочном заседании Рабочей группы Координационного Электроэнергетического Совета Центральной Азии (КЭС ЦА) по перспективному развитию энергосистем макрорегиона.  Договоренность о создании постоянно действующей рабочей группы достигнута на 42-м заседании КЭС ЦА в октябре. Ключевая задача  рабочей гру...
Генеральный директор ОДУ Юга ответил на вопросы журналистов в пресс-центре ТАСС-Кавказ
18 дек. 2024, 18:00
5820
На площадке пресс-центра «ТАСС-Кавказ» состоялась пресс-конференция генерального директора Филиала Системного оператора ОДУ Юга Вячеслава Афанасьева, посвященная развитию Объединённой энергосистемы Юга с прямой трансляцией на площадках и аккаунтах информагентства. За 74 минуты прямого эфира Вячеслав Афанасьев ответил на множество вопросов, в том числе является ли на сегодняшний день...
Михаил Мишустин встретился с гендиректором ПАО «Россети» Андреем Рюминым
18 дек. 2024, 17:44
5882
Глава правительства отметил, что компания ведет поставку электроэнергии почти во все населенные пункты страны, обеспечивая устойчивость работы оборудования в промышленности, сельском хозяйстве, во всех сферах экономики. В 2024 году «Россети» сохраняют положительную динамику по большинству основных показателей. Растет отпуск электроэнергии. Ожидается, что по итогам года выручка компа...
Научно-технический совет «Россети Сибирь» посетил электротехнический кластер Чувашии
18 дек. 2024, 15:15
5738
Основной состав НТС «Россети Сибирь» побывал в Чебоксарах — электротехнической столице России. Главные инженеры филиалов и заместитель генерального директора по техническим вопросам «Россети Сибирь» три дня провели на ключевых предприятиях, которые входят в территориальный электротехнический кластер. Главным в программе визита стало посещение производст...
Россия и Таджикистан укрепляют сотрудничество в сфере ТЭК
18 дек. 2024, 10:15
5534
Роман Маршавин провёл переговоры с Министром энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Д. Джумъа и Министром финансов Республики Таджикистан Ф. Каххорзода. Замглавы Минэнерго России и  Министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джумъа  обсудили перспективы сотрудничества в сфере электроэнергетики. В частности, речь шла о проработке возможности получени...
В Москве состоялась ежегодная пресс-конференция Игоря Маковского
17 дек. 2024, 17:15
5805
Генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел ежегодную встречу с журналистами, посвященную итогам 2024 года, а также рассказал о ключевых достижениях компании за последние шесть лет. Мероприятие прошло в недавно открывшемся координационном центре компании, где руководитель продемонстрирова...
Компания:
МРСК Центра
Александр Новак подвёл итоги работы Института нефтегазовых технологических инициатив
17 дек. 2024, 09:30
5600
Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл отраслевое совещание по подведению итогов работы в 2024 году и стратегии развития до 2027 года Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ). В нём приняли участие Министр энергетики Сергей Цивилев, председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, генеральный директор ИНТИ...