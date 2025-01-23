«Норильскгазпром» объявил тендер на реконструкцию объектов за 1,8 млрд рублей

АО «Норильскгазпром» (принадлежит ГМК «Норильский никель») ищет подрядчика для выполнения работ по реконструкции и строительству объектов компании на Мессояхском газовом месторождении. Стоимость контракта более 1 млрд 797 млн руб., указывается на сайте госзакупок

Победителю торгов предстоит реконструировать резервуарный парк и парк газового конденсата, резервуар вертикальный стальной цилиндрический, буферные емкости, резервуар противопожарного запаса воды, насосные станции противопожарного водоснабжения, укрытие для задвижек и прочее. Необходимо установить рекуперацию паров, электрощитовую, прожекторную мачту и т.д.

Получение заключения о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации установлено до 31 декабря 2026 года, окончательный срок сдачи работ — до 15 января 2027-го. Гарантийный период по каждому объекту составляет 24 месяца.

АО «Норильскгазпром» ведет работы на Мессояхском газовом месторождении с 1960-х годов. Организация работает на территории Красноярского края и Ямало-Ненецкого АО. Основные направления деятельности — добыча и подготовка газа и газового конденсата, реализация углеводородного сырья. По данным компании, ее главными потребителями являются АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», предприятия Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» и города Дудинка (Красноярский край).

Александра Стрелкова