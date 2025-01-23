Новое производство литий-ионных аккумуляторов НПО «Компас» планируют построить в ИП «Рязанский»

На Инвестиционном совете Корпорации развития Рязанской области ООО Научно-производственное объединение «Компас» презентовало проект с привлечением общего объема инвестиций 900 млн рублей. Локализовать новое производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей планируется на территории ИП «Рязанский».

Компания внесена в реестр ГИСП Минпромторга РФ, и в настоящее время разрабатывает и производит продукцию на предприятии, расположенном на Ряжском шоссе в Рязани. Основную часть заводских площадей занимают линии по выпуску тяговых АКБ и систем бесперебойного питания под торговой маркой STARK LITHIUM. Еще один вектор производства – стационарные аккумуляторные батареи для телекома и связи. Свою продукцию «Компас» поставляет в «Россети», на Выксунский металлургический завод, в «СвязьТрансНефть», Верховный Суд РФ, «X5 групп», в компании нефтегазовой отрасли и другим потребителям.

По словам гендиректора ООО НПО «Компас» Андрея Лисянского, для развития компании, модернизации производства и выпуска новых перспективных серий АКБ арендуемых площадей стало недостаточно, и руководство предприятия приняло решение о строительстве нового производственно-складского комплекса для перевода всех подразделений рязанского завода.

На участке площадью 3 га планируется возвести два комплекса общей площадью застройки 8 тыс. кв. м. Завершить первую очередь строительства и запустить производство инвестор планирует к концу 2026 года. К 2028 году запланирована сдача второй очереди. Новый завод позволит создать 75 рабочих мест.

Гендиректор КРРО Вячеслав Несин отметил, что Корпорация готова рассмотреть размещение нового производства на территории ИПП «Рязанский», и поручил подготовку необходимой документации для потенциального резидента.