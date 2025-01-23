«Россети Кубань» отремонтировали более 425 км ЛЭП на северо-востоке Краснодарского края

Специалисты Тихорецкого филиала компании «Россети Кубань» в течение 2024 года отремонтировали свыше 425 км линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения в Тихорецком, Новопокровском, Белоглинском, Павловском и Крыловском районах Краснодарского края, что составляет 140% от годовых плановых показателей.

Энергетики заменили на ЛЭП более 900 опор и почти 12 км грозотроса, а также установили порядка 3,9 тыс. изоляторов и свыше 350 птицезащитных устройств (ПЗУ). Монтаж ПЗУ не только спасает птиц от поражения электрическим током, но и снижает риски технологических нарушений в сети из-за жизнедеятельности пернатых.

Специалисты Тихорецких электрических сетей расчистили более 100 га трасс просек в охранных зонах ЛЭП для снижения рисков повреждения линий электропередачи из-за падения веток и деревьев на провода во время непогоды.

Выполненные мероприятия необходимы для поддержания оборудования в нормативном состоянии, подготовки электросетевого комплекса к летним и зимним максимумам нагрузок, обеспечения системной надежности электроснабжения потребителей пяти районов Краснодарского края.

Всего в 2024 году компания «Россети Кубань» отремонтировала свыше 4 тыс. км линий электропередачи различного класса напряжения на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.

Тихорецкий филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией территорию площадью 8,5 тыс. кв. км с населением свыше 250 тыс. человек. В составе филиала – пять районов электрических сетей на северо-востоке края.