«Россети Московский регион» обеспечили мощность магазину «шаговой доступности» в д. Мансурово городского округа Истра

Филиал компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» обеспечил мощностью объект торговли в деревне Мансурово городского округа Истра. Заявленная мощность составила 235 кВт.

В рамках договора на технологическое присоединение специалисты компании с применением современного самонесущего провода построили участок воздушной линии 10 кВ, на опоре ВЛ 10 кВ установили линейный разъединитель. На новой опоре был смонтирован высоковольтный узел учета электрической энергии.

Источник питания – подстанция 110 кВ «Ядрошино». Ранее на данном питающем центре был выполнен комплекс технических мероприятий, который обеспечит надежное электроснабжение запитанного от подстанции объекта.

Магазин «шаговой доступности» расположен в деревне Мансурово, где помимо жителей деревни располагаются еще ряд СНТ, таким образом, суммарно там проживает порядка 200 человек. Объект торговли имеет высокую проходимость и имеет ассортимент популярных товаров: продукты питания, напитки, бакалея, бытовая химия.