«Россети Московский регион» повышают качество и надежность электроснабжения потребителей городского округа Серпухов
4 часа назад
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Специалисты компании «Россети Московский регион» продолжают проведение работ для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей г.о. Серпухов.
Так, энергетики Серпуховского района электрических сетей установили новую комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) мощностью 400 кВА вблизи коттеджного поселка (КП) «Венский лес» в г.о. Серпухов. Для этого проложено 16 м кабельной линии 10 кВ, построено 15 м воздушной линии 0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода.
Благодаря проведенным работам по установке КТП и разукрупнению существующей сети улучшено качество и надежность электроснабжения, как КП «Венский лес», так и близлежащего КП «Нара Вилладж», где постоянно проживают более 300 человек.
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«Россети Кубань» отремонтировали более 425 км ЛЭП на северо-востоке Краснодарского края
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Специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» в 2024 году капитально отремонтировали 450 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 0,4-110 кВ, заменили более 550 опор и 40 км грозозащитного троса. В рамках годовой программы ремонта и технического облуживания энергетики Краснодарских электрических сетей заменили на воздушных ЛЭП 14,5 тыс. изоляторов и...
РусГидро приступило к возведению главного корпуса Хабаровской ТЭЦ-4
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В 2024 году энергетики «Пензаэнерго» установили более 500 птицезащитных устройств на ВЛ
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Системный оператор обеспечил режимные условия для ввода в эксплуатацию Джидинской СЭС и Новобичурской СЭС в Республике Бурятия
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Сибирский филиал ПАО «Россети» модернизирует 11 магистральных подстанций Томской области
7 часов назад
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«Россети Юг» увеличили объем предоставленной мощности новым потребителям на 32% в 2024 году
8 часов назад
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«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения жителей Лангепаса
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«Россети Тюмень» завершили реконструкцию двухцепной линии электропередачи «Урьевская – Лангепас» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. ЛЭП участвует в электроснабжении 20 тысяч жителей города Лангепаса и объектов нефтяной отрасли. Стоимость реализации инвестпроекта составила порядка 14 млн рублей. «Россети Тюмень» обновили участок двухцепно...
Энергетики «Россети Урал» обеспечили электроснабжение коттеджного поселка в Тугулымском муниципальном округе
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ДГК вложит в повышение надежности Благовещенской ТЭЦ 1,5 миллиарда рублей
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На Каскаде Кубанских ГЭС вывели в ремонт третий гидроагрегат Барсучковской малой ГЭС
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