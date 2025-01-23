«Россети Московский регион» повышают качество и надежность электроснабжения потребителей городского округа Серпухов

Специалисты компании «Россети Московский регион» продолжают проведение работ для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей г.о. Серпухов.

Так, энергетики Серпуховского района электрических сетей установили новую комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) мощностью 400 кВА вблизи коттеджного поселка (КП) «Венский лес» в г.о. Серпухов. Для этого проложено 16 м кабельной линии 10 кВ, построено 15 м воздушной линии 0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода.

Благодаря проведенным работам по установке КТП и разукрупнению существующей сети улучшено качество и надежность электроснабжения, как КП «Венский лес», так и близлежащего КП «Нара Вилладж», где постоянно проживают более 300 человек.