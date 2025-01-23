«Россети» приняли новую Программу инновационного развития

Совет директоров ПАО «Россети» утвердил актуализированную Программу инновационного развития на 2024-2029 годы с перспективой до 2035 года. В основу документа заложена задача адаптации бизнес-процессов к текущим условиям за счет передовых технологий.

Базовым принципом программы является отказ от точечных проектов в пользу комплексных решений. Она содержит мероприятия, нацеленные на цифровую трансформацию сети, роботизацию, применение искусственного интеллекта, развитие клиентских сервисов. Планируются разработка и внедрение систем автоматизированного проектирования и контроля над процессами, создание электронных стандартов.

Соблюдая принцип преемственности, сохранены базовые направления инновационного развития, по которым уже идет активная работа. В том числе это совершенствование управления производственными активами с автоматизацией оценки технического состояния оборудования, развитие интеллектуального учета электроэнергии.

Новая программа содержит блок организационных инноваций, ключевым звеном которого является система управления знаниями – обширная информационная платформа, распространяющая действие на все компании Группы «Россети». Результативность всех изменений будет оцениваться и контролироваться с помощью специальных индикаторов.