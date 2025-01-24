Борис Эбзеев совершил рабочую поездку в Тамбовскую область

В ходе поездки генеральный директор «Россети Центр» Борис Эбзеев встретился с коллективом филиала «Тамбовэнерго», а также оценил работу подстанции 110 кВ «Рождественская».

Руководитель обсудил с сотрудниками филиала текущие задачи, а также перспективы развития электросетевого комплекса региона. Особое внимание было уделено вопросам повышения надежности электроснабжения, прохождению периода повышенных нагрузок и реализации мероприятий по дополнительному освещению региона. Борис Эбзеев поблагодарил сотрудников за профессионализм и ответственное выполнение производственных задач.

На подстанции 110 кВ «Рождественская», оборудование которой введено в эксплуатацию 28 декабря 2024 года, генеральный директор ознакомился с техническим оснащением. Также он оценил ход реализации второго этапа проекта, который должен завершиться летом 2025 года. Запуск подстанции стал важным фактором обеспечения электроснабжения крупных объектов промышленности области.

Рабочая поездка подтвердила высокую готовность филиала к выполнению поставленных задач, а также наметила новые векторы для дальнейшего улучшения работы.