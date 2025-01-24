Энергетики повысили надежность электроснабжения более тысячи потребителей Электростали

Специалисты «Мособлэнерго» провели работы по ремонту кабельной линии на ул. Пушкина в Электростали. Данный кабель обеспечивает электроснабжением среднюю общеобразовательную школу № 1 и детский сад № 5, а также порядка 20 многоквартирных домов, в которых проживает более тысячи потребителей. Работы проводились в рамках текущей эксплуатации в январе 2025 года.

В ходе работ специалисты компании отремонтировали участок кабельной линии КЛ-6 кВ, проходящей от трансформаторной подстанции ТП-79 до ТП-73. Протяженность всей линии составляет 400 м. Выполненные мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения потребителей.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.