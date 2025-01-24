Горьковская железная дорога начала путеремонтную кампанию в Кировской области

24 янв. 2025, 16:45
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
РЖД
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Кировские железнодорожники приступили к ремонту железнодорожного пути. Использование современных технологий позволяет проводить работы в зимний период при минусовых температурах.

Путеремонтная кампания 2025 года стартовала на перегонах Стрижи – Оричи и Просница – Бумкомбинат. На этих участках будут укладываться рельсовые плети.

Всего в текущем году в Кировской области будет отремонтировано почти 70 км железнодорожного полотна. На станциях планируется заменить 47 стрелочных переводов. Наиболее масштабные работы пройдут на участках Яр – Фаленки, Стрижи – Оричи, Лянгасово – Стрижи, Поздино – Лянгасово, Киров – Красосельский, Альмеж – Новый, а также на станциях Мураши, Юрья, Вахрушево, Котельнич и Лянгасово.

В рамках капитального ремонта будут производиться работы по смене рельсошпальной решетки, глубокой очистке балласта, смене рельсовых плетей, сварке стыков на участках.

Добавим, что в ходе путеремонтной кампании 2024 года на Горьковской магистрали уложено почти 174 км бесстыкового, так называемого бархатного пути. Кроме того, произведена замена 112 стрелочных переводов. Наиболее масштабные работы проведены в Кировской, Нижегородской, Владимирской областях, Татарстане и Удмуртии.

Обновление инфраструктуры ведется для увеличения эффективности использования железнодорожного транспорта, повышения пропускной способности участков пути, безопасности и скорости движения поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

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