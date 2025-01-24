НПП «ПОЛИПЛАСТИК» запускает новый электронный сервис для партнеров

Лидер российского рынка полимерных композиционных материалов на основе термопластов станет первой компанией в сегменте компаундирования пластмасс, предложившей партнерам электронную систему бронирования тайм-слотов погрузки/разгрузки. Сервис заработает в тестовом режиме для отгрузок с площадки Тольятти с 27 января 2025 г.



Максимально простая и интуитивно понятная система тайм-слотов погрузки/разгрузки продукции позволит заранее готовить материалы к прибытию транспорта потребителя. Зная конкретное временное окно, перевозчик не будет тратить время на длительное ожидание, а потребитель материала сможет эффективнее планировать его доставку и последующую переработку, а также экономить на стоимости перевозки.



Сервис тайм-слотирования погрузки/разгрузки для партнеров НПП «ПОЛИПЛАСТИК» имеет интуитивно понятный интерфейс для работы. Записаться можно с любого устройства, имеющего выход в интернет. Клиент автоматически оповещается об успешном бронировании по E-mail, SMS, Telegram. В личном кабинете можно управлять своими записями на погрузку/разгрузку: например, перенести или отменить в случае форс-мажора.

«На протяжении 2024 года компания активно прорабатывала возможность улучшения процессов логистики погрузо-разгрузочных работ на наших площадках. Мы стремимся регулярно внедрять новые сервисы для партнеров, предлагать решения, которые смогут сделать наше взаимодействие максимально удобным и эффективным», - говорит Александр Блескин, исполнительный директор НПП «ПОЛИПЛАСТИК».

Как любое техническое нововведение, электронный сервис тайм-слотирования погрузки/разгрузки, первоначально будет запущен в тестовом режиме. Экспериментальной площадкой выбрано производство в Тольятти. По итогам тестового периода, на основании отзывов партнеров, будет принято решение о возможном расширении данного сервиса на все производственные площадки.