Режкабель вышел на новый уровень в рамках образовательного проекта «Потенциал»

С 2021 года Режевской кабельный завод вместе с Режевским политехникумом (РПТ) активно развивает образовательный проект «Потенциал». За эти годы проделана масштабная работа: создана современная материально-техническая база, сотрудники завода прошли подготовку как педагоги, а также открыты уникальные лаборатории на базе обоих учреждений. Регулярная профориентационная деятельность помогла открыть одну из самых уникальных в Уральском федеральном округе специальностей — «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника».

Сейчас проект выходит на новый важный этап: инженеры завода начинают читать лекции и проводить практические занятия для студентов. Разработан подробный учебный план, закуплено необходимое оборудование и материалы. В январе 2025 года состоялось первое занятие по курсу «Грузоподъёмные машины» для студентов второго курса РПТ. Программа рассчитана на 88 академических часов и включает как изучение теории, так и практическую работу с материалами. Занятия продолжатся до мая, после чего студенты сдадут итоговый зачёт.

На третьем курсе, начиная с нового учебного года, студенты продолжат обучение на базе завода. Занятия будут посвящены «Теоретическим основам процесса изготовления электроизоляционной, кабельной и конденсаторной техники».